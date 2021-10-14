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Политика
Депутата Госдумы проверят на наличие банковского счета в Лихтенштейне
14 октября, 2021 17:49
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Депутата «Единой России», бывшего мэра Мурманска Алексея Веллера заподозрили в наличии зарубежного счета.
Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн инициировал проверку Генпрокуратурой информации о наличии у Веллера банковского счета в Лихтенштейне на сумму 4,1 млн евро.
Напомним, наличие зарубежного счета несовместимо со статусом депутата Госдумы.
При этом сам Веллер опровергает информацию о зарубежном счете, называя это «плохо спланированной провокацией», - пишет «Интерфакс».
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