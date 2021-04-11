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Политика

Депутат Европарламента – провокатор. В Госдуме оценили его призыв ужесточить санкции

Сергей Михневич
11 апреля, 2021 15:09
1 мин
Сергей Михневич
11 апреля, 2021 15:09
1 мин
Konstantin Kokoshkin/Globallookpress.com
Депутат Европарламента – провокатор. В Госдуме оценили его призыв ужесточить санкции

В Госдуме считают, что международное сообщество должно повлиять на Киев и только так можно избежать эскалации военной напряженности в Донбассе.

С таким заявлением в ответ на призыв главы фракции Европарламента Манфреда выступил член комитета по международным делам Антон Морозов.

Парламентарий считает, что в этой ситуации Вебер выступает провокатором и в Европе давно понимают, что конфронтация с Россией является бесперспективной.

«Поэтому как раз сейчас международное сообщество (особенно в Европе) должно сплотиться и оказать необходимое давление на киевский режим, для того чтобы не допустить дальнейшей эскалации военной напряженности в Донбассе», - цитирует Морозова телеканал RT.

Ранее сообщалось, что Манфред Вебер предложил ужесточить санкции против России «при эскалации ситуации на востоке Украины».

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