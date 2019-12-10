Депутат ГД считает, что президент Турции решил принять участие в дележе ливийской нефти, прикрываясь слухами о ЧВК «Вагнер»

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отправка турецких солдат в Ливию возможна при подписании соответствующего договора с властями североафриканской страны. По словам президента, в ливийской республике якобы находится российская ЧВК «Вагнер» и Турция может последовать этому примеру.

Эрдоган заявил, что может отправить своих военных, если Ливия об этом попросит. Это предусматривает подписанный договор о военной безопасности.

Комментируя эту ситуацию, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что информация о присутствии «Вагнера» на территории Ливии является лишь домыслами. Дипломат сообщил, что подобную клевету распространяет американская пресса и происходит это уже не в первый раз.

Депутат Госдумы Евгений Поляков не исключает, что Эрдоган хочет добраться до ливийской нефти. Дело в том, что единственные легальные поставки топлива происходят только через Триполи.

«Сейчас поставки нефти выведены из-под санкций и National oil company (национальная нефтяная компания) ливийская раздроблена. Есть нефтяная компания, которая имеет штаб-квартиру в Триполи и есть еще, со штаб-квартирой в Бенгази. Поставки через Бенгази формально считаются нелегальными. Единственно легальные поставки, согласно международному праву, идут через Триполи. Поддержка этого правительства возможно будет для Анкары чем-то, что окупается», - предположил парламентарий.

После свержения Муаммара Каддафи в Ливийской республике настали неспокойные времена. На данный момент ЛНА под руководством Халифы Хафтара проводит контртеррористическую операцию против так называемого ПНС, состоящего из различных бандформирований, связанных с такими террористическими организациями, как Аль-Каида и ИГИЛ (запрещена в РФ).