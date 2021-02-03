Политика

Российским блогерам хотят предложить новые условия для ведения своей деятельности. Их необходимо зарегистрировать в категории «персональное СМИ». Такое мнение выразил член комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

По его мнению, ситуация в настоящее время складывается таким образом, что тех блогеров, которые не хотят регистрироваться в качестве СМИ, принуждают сделать это, а на тех, кто готов, не обращают внимание. Поэтому важно разработать в стране механизм добровольной легализации частного блога в качестве средства массовой информации.

«Возможно, придется ввести новую категорию, например, "персональное СМИ". И прописать права и обязанности конкретно для этого типа интернет-изданий. Что-то вроде лайт-версии статуса классических СМИ», – цитирует Горелкина РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что Совет Федерации хочет запретить блогеров определенной категории.