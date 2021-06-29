Депутат ГД Виктор Селиверстов отметил задачи Штаба общественной поддержки «Единой России»

Политика

Штаб общественной поддержки «Единой России» станет площадкой для прямого диалога между москвичами и депутатами. Любой желающий сможет обратиться к народным избранникам и обсудить различные вопросы. Об этом сообщил Депутат Государственной Думы Виктор Селиверстов, комментируя открытие центра Москве.

«Мы там будем проводить круглые столы, встречи с различными категориями граждан. В том числе с теми, кто нас не всегда поддерживает. То есть штаб – это большая хорошая площадка для поддержки партии и для работы с избирателями», - рассказал Селиверстов.

Он подчеркнул, что такие встречи и обсуждения позволят выстроить более тесный диалог партии и москвичей, учитывая опыт прошлых лет.

«Я давно работаю на депутатском поприще, я вижу, это серьезно помогает. Да, есть разные точки зрения. И все это в штабе мы слушаем и прислушиваемся к каждому мнению. Большие группы людей вовлечены в обсуждение городских проблем. И посредством диалога мы обсуждаем, решаем или не решаем конкретные задачи», - сказал он.

Депутат также отметил актуальность работы штаба во время коронавирусной инфекции. По его словам, в скором времени появится колл-центр. «Волонтеры и депутаты прозвонят тех, кто столкнулся с трудностями из-за вируса. И в случае надобности окажут помощь и поддержку», - добавил он.

Напомним, 23 июня в Москве открылся Штаб общественной поддержки партии «Единая Россия» на Покровке 47. Он позволит москвичам участвовать в различных тематических мероприятиях, которые регулярно будут тут проходить с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора и Правительства Москвы. Штаб оснащен всем необходимым для предотвращения распространения коронавирусной инфекции: от антисептиков и средств индивидуальной защиты до десятков бактерицидных рециркуляторов воздуха.