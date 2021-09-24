Депутат Федоров объяснил, почему Россия не станет помогать политикам Экваториальной Гвинеи

Политика

На днях вице-президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Нгема Обианг Манге, сын главы государства, прибыл в Москву с целью получить поддержку «ЧВК Вагнера», однако уехал ни с чем.

Аналитики озвучивают несколько причин отказа, среди которых коррумпированность нынешнего правительства африканской страны. Пока народ страны живет на грани нищеты, сын главы государства хвастается предметами роскоши в соцсетях.

Депутат Государственной думы Евгений Федоров полагает, что Россия изначально заинтересована в соблюдении международного права, которое включает в себя такие важные тезисы как суверенитет и целостность границ.

«Если Москва нарушит эти два правила, то в первую очередь сыграет против себя и получит отрицательный результат. Россия тысячелетиями придерживается этих принципов, потому что понятие «отечество» является для нас сакральным, в отличие от западных и европейских колониальных держав», - напомнил депутат.

Вторая причина отказа заключается в попытке делегации Экваториальной Гвинеи сделать россиян участниками госпереворота. Разумеется после этого все переговоры были прерваны.

Федоров напомнил, что Москва никогда не вторгалась в независимые государства с целью насильственного переворота. Если речь идет о правительстве, избранном в соответствии с внутренними законами, то нет никакого повода для вмешательства.

«Компетенцию принятия решения, кто легитимен, а кто — нет, мы отдаем на внутренние процедуры страны и народа. Мы не руководствуемся симпатиями. По всей планете мы боремся за мир и справедливость, и это незыблемое правило. Россия не собирается терять статус миротворца. А для того чтобы быть на стороне закона — надо помнить о суверенитете», — резюмировал Федоров.