Деньги есть! Но держаться всё равно придётся

То, что депутаты и члены правительства давно живут в какой-то своей параллельной реальности, россиян давно не удивляет. А теперь ещё и выяснилось, что некоторые представители власти так и вовсе считать не умеют. Причём демонстрируют свои «знания» в прямом эфире на всю страну.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев вчера отвечал на вопросы тележурналистов и рассказал много нового. Например, что зарплаты у нас, оказывается, растут, а инфляция низкая. «Тренд на падение доходов переломлен», - отрапортовал премьер и сообщил, что реальные зарплаты выросли на 7,6%. В этот момент россияне у экранов переглянулись и пожали плечами.

«У нас долгое время из-за кризиса, из-за всякого рода ограничений, проблем, доходы падали. В настоящий момент, последние два года, они перешли к росту. Реальные располагаемые доходы населения, есть такой показатель, вырастут на 1,6%. А если говорить о росте реальных, подчёркиваю, не номинальных, реальных заработных плат, то это 7,6%», - заявил Медведев.

Вряд ли чиновник такого высокого уровня будет нагло врать с экранов телевизоров на всю страну. Ведь россияне никакого роста зарплат не ощущают, более того, у многих они не то что остались на уровне докризисного 2013 года, а стали ниже, при том, что цены на всё выросли почти в два раза. Министр экономического развития Максим Орешкин ранее так и вовсе заявлял о «рекордных ростах зарплат», его подняли на смех. Оказалось, он не лукавил, и теперь стало ясно, кого чиновники имели в виду. Видимо, имеется в виду не всё население России, а население Кремля и Охотного ряда. У этой части народа, разумеется, доходы год из года растут. Невзирая на всякие там кризисы.

Ещё один повод для гордости – рекордно низкая безработица (4,7%) и низкая инфляция, которую Медведев назвал «достижением последнего времени» (ожидаемые 3,5% вместо контрольных 4%). Что касается безработицы, то тут всё понятно: народу ничего другого не остаётся, кроме как держаться зубами за любое место работы, чтобы не остаться один на один с абсолютно пустым холодильником. Да вот только заработанных денег на нормальную жизнь не хватит.

Согласно октябрьскому опросу ВЦИОМ, 41% россиян считают, что и через пять лет зарплаты будет хватать в лучшем случае на еду и одежду. А рейтинг веры граждан в то, что экономическая ситуация в стране улучшается, так и вовсе достиг рекордного низких значений за последние пять лет, даже ниже, чем в докризисные времена.

Кроме того, Медведев обрадовал российских пенсионеров, пообещав, что им будут прибавлять по тысяче рублей в год в ближайшие шесть лет. И при этом отметил, что повышение пенсионного возраста было вынужденной, непопулярной, но единственной мерой, которая поможет обеспечить рост пенсий. Если для того, чтобы повысить пенсии на жалкие тысячу рублей в год, стоило лишать миллионы людей возможности дожить до этой самой пенсии – то не стоило оно таких стараний, право же. Заберите себе свою тысячу.

Кстати, один из пенсионеров Дальнего Востока так и сделал. «В связи с тем, что ежемесячная денежная выплата в размере 683 рублей унижает мое человеческое достоинство, прошу перечислить вышеуказанную сумму г-ну Медведеву Дмитрию Анатольевичу. Надеюсь, что эти деньги помогут ему в нелегкой борьбе с пенсионерами и прочим человеческим материалом», - процитировало обращение пенсионера из Магадана, ветерана труда Владимира Попова агентство FlashNord.

Но самым большим сюрпризом оказалось то, что Медведев, оказывается, не умеет считать. Оказывается, у правительства есть грандиозный план, как снизить уровень бедности в стране в два раза. И план этот в настоящее время готовится, вот буквально вчера обсуждался с коллегами, заверил премьер. А затем заявил, что показатели будут снижены не в два раза, а на 200%.

Интересно, можно ли вообще уменьшить что-то больше, чем на 100%? В случае с показателем в 100% всё понятно: выходим на ноль, бедность, стало быть, ликвидирована, тотально. А следующие 100%? Пойдут ли в минус? Или мы все станем богаче на эти самые 100%?

Пётр Толстой прямо заявил премьеру: граждане не чувствуют улучшения ситуации. Вопрос, что делать в таком случае, если государство говорит о высоких доходах, а доходов нет? Уж во всяком случае, бодро рапортовать о числах, которые выглядят красиво лишь в отчётах чиновников - плохая идея. Потому что россияне видят вокруг себя и в своих собственных кошельках совсем другие цифры. Готовы поспорить, что вопросы о 200 процентах станут самыми популярным во время предновогодней пресс-конференции Владимира Путина, которая пройдёт 20 декабря. Хотелось бы только одного – услышать в ответ реальное положение дел в стране.

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