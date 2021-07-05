День выборов: в Нью-Йорке и Коннектикуте наблюдается резкое падение безработицы

Политика

Этой весной восстановление рынка труда США на северо-востоке страны набрало обороты: в прошлом месяце в Нью-Йорке, Коннектикуте и других близлежащих штатах произошло заметное снижение безработицы.

В течение мая экономика штата Делавэр, с учетом сезонных колебаний, выросла на 5,8%. Согласно данным Минтруда, такой уровень соответствует среднему уровню безработицы по стране. В штатах Нью-Йорк и Коннектикут произошло падение на 0,5 процента, что соответствует снижению на 0,2 процентных пункта. Уровень безработицы в Коннектикуте составлял 7,8%, а в Нью-Йорке - 7,7%.

Экономисты говорят, что высокий уровень вакцинации и связанное с этим ослабление ограничений способствуют улучшению ситуации на Северо-Восточном рынке труда. Последние данные показывают возрождение региона, экономика которого была одной из наиболее пострадавших, когда пандемия коронавируса впервые разразилась в США в марте 2020 года.

По словам Дэниела Чжао, старшего экономиста сайта по поиску работы Glassdoor, Северо-Восточный регион выиграл от быстрого развертывания вакцин. Ситуация со здоровьем улучшается, и экономическая активность разблокируется.

Многие штаты в регионе ввели строгие ограничения в прошлом году, чтобы обуздать распространение вируса, что привело к увольнениям. Уровень безработицы в Нью-Йорке в апреле 2020 года вырос с 5% в начале этого года до 16,2% в апреле 2020 года. Число потерянных рабочих мест в Род-Айленде, одно из самых высоких в стране, превысило 17% в стране.

Несмотря на то, что весной в регионе наблюдается рост найма, во многих северо-восточных штатах уровень безработицы по-прежнему выше среднего, что отражает более медленные темпы возобновления работы в регионе по сравнению с Южным и Средним Западом.

Согласно данным Министерства труда, в мае экономика была особенно сильной на рабочих местах, требующих личной близости к клиентам. Рабочие места в индустрии отдыха и гостеприимства увеличились во всех штатах Северо-Востока. В Пенсильвании был самый большой рост в регионе: в прошлом месяце в этом секторе было нанято более 10 000 новых рабочих. На втором месте оказался Нью-Йорк: более 7000 работников сферы гостеприимства пополнили список рабочих мест.

По словам Альфонсо Флорес-Лагунеса, экономиста из Сиракузского университета в Нью-Йорке, людям удобнее ходить в рестораны и путешествовать, а сейчас на северо-востоке не так холодно.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, на Северо-Востоке уровень общих доз вакцины выше, чем в других регионах страны.

Более высокий уровень вакцинации помог снизить количество новых случаев и смертей из-за Covid-19, что, в свою очередь, позволило руководству снять ограничения на деловую активность. Например, губернатор Коннектикута Майк Прайор еще не принял пост вице-губернатора.

Нед Ламонт, демократ, заявил в середине мая, что маски больше не нужны дома, и вакцинированные люди не должны их носить на улице.

Коннектикут - один из самых вакцинированных штатов страны.

По данным Министерства труда, в двух менее густонаселенных северо-восточных штатах, Вермонте и Нью-Гэмпшире, в мае был самый низкий уровень безработицы в стране, в обоих - менее 3%. Тем не менее, количество рабочих мест по-прежнему выше в Пенсильвании на 7,2% и в Нью-Джерси на 6,9% по сравнению со средним показателем по стране.

В более густонаселенных частях северо-востока, таких как Филадельфия и Нью-Йорк, может оказаться труднее быстро вернуться к уровню занятости до пандемии, поскольку некоторые рабочие мигрировали в другие штаты.

Нью-Йорк сильно пострадал, как и другие крупные мегаполисы, поэтому многие люди переехали в города второго уровня, что было еще до кризиса, сказала Дайан Суонк, главный экономист Grant Thornton.

В то время как на северо-востоке ситуация улучшается намного быстрее, в других частях страны рынки труда гораздо более узкие. Например, уровень безработицы в Южной Дакоте составлял 3% и 2,8% в Айдахо - двух штатах, которые восстановили все рабочие места, потерянные во время пандемии.