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«День вертухая»: на фоне жестких разгонов поступило предложение отмечать «День силовика»

Антон Мельников
4 февраля, 2021 11:19
1 мин
Антон Мельников
4 февраля, 2021 11:19
1 мин
«Русская планета» / Сергей Рыжик
«Русская планета» / Сергей Рыжик

В Заксобрание Санкт-Петербурга внесен законопроект о введении нового праздничного дня - «Дня работника уголовно-исполнительной системы». Предложение внес глава города Александр Беглов. Праздник предлагается отмечать 12 марта.

О появлении такой инициативы рассказал депутат петербургского Заксобрания Борис Вишневский. Он отметил, что предложение о праздничном дне в честь силовиков появилось на фоне жестких задержаний на протестных акциях.

«Пока граждан, выходящих в Петербурге на мирный протест, бьют, задерживают, штрафуют и сажают, губернатор Беглов вносит в ЗАКС проект закона об установлении нового городского праздника: дня вертухая», — цитирует депутата Znak.com.

Напомним, 23 января, 31 января и 2 февраля во многих городах России прошли несанкционированные массовые протесты в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

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Санкт-Петербург
протесты
Александр Беглов
силовики
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