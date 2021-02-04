Политика

В Заксобрание Санкт-Петербурга внесен законопроект о введении нового праздничного дня - «Дня работника уголовно-исполнительной системы». Предложение внес глава города Александр Беглов. Праздник предлагается отмечать 12 марта.

О появлении такой инициативы рассказал депутат петербургского Заксобрания Борис Вишневский. Он отметил, что предложение о праздничном дне в честь силовиков появилось на фоне жестких задержаний на протестных акциях.

«Пока граждан, выходящих в Петербурге на мирный протест, бьют, задерживают, штрафуют и сажают, губернатор Беглов вносит в ЗАКС проект закона об установлении нового городского праздника: дня вертухая», — цитирует депутата Znak.com.

Напомним, 23 января, 31 января и 2 февраля во многих городах России прошли несанкционированные массовые протесты в поддержку оппозиционера Алексея Навального.