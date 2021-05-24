Политика

Демонстрация с флагами ЦАР и России прошла во Франции. Уроженцы Центральноафриканской Республики выступили против информационной кампании Парижа, направленной на Москву и Банги.

Представители центральноафриканской диаспоры во Франции уверены, что именно Россия помогает восстановить порядок, мир и безопасность на территории республики, в то время как Париж подрывает стабильность в регионе.

Каждый из пришедших на демонстрацию мог подойти к микрофону и высказать свое мнение о происходящем в ЦАР. Мероприятие прошло довольно спокойно, митингующие размахивали российскими триколорами и флагами своей родины.

Демонстрация была организована на фоне очередного витка антироссийской информационной кампании в французских СМИ. Париж пытается дискредитировать деятельность российских инструкторов, которых французы связывают с «ЧВК Вагнера»*. Для этого используются сфабрикованные и бездоказательтные расследования и подкуп населения республики ради выгодных журналистам комментариев.

Последняя агрессия Франции в адрес россиян в ЦАР связана с премьерой фильма «Турист». Картину, посвященную работе специалистов из РФ в центральной Африке, впервые показали на центральном стадионе в Банги 14 мая, она вызвала неподдельный восторг у населения ЦАР.

Однако Пятая республика, раздраженная утратой влияния в стране, выпустила очередной фейк о якобы совершенных россиянами преступлениях в ЦАР. Выяснилось, что доказательной базой для вброса стали кадры из «Туриста», выданные за реальные события.