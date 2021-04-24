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Политика

Демографические проблемы россиян могут отчасти решить за счет Донбасса

Кирилл Савушкин
24 апреля, 2021 09:18
1 мин
Кирилл Савушкин
24 апреля, 2021 09:18
1 мин
Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Globallookpress
Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Globallookpress

Жители Донецкой и Луганской народных республик продолжают массово получать российское гражданство. До конца года доля российских паспортов в регионе может вырасти почти вдвое.

На данный момент, по словам ответственного за СНГ депутата Госдумы РФ Виктора Водолацкого, около 538 тысяч жителей Донбасса имеют гражданство РФ. Прогнозируемые цифры к концу года - 1 млн.

«После заявлений должностных лиц Украины, в частности [президента Владимира] Зеленского, о том, что Украина силовым методом «наведет порядок» на юго-востоке Украины, резко возрастает количество жителей народных республик, желающих получить гражданство РФ», - приводит агентство ТАСС слова российского законодателя.

При этом, Водолацкий убежден, что сформированная за прошедшие два года система по оформлению документов для жителей ДНР и ЛНР четко отлажена и сняты «все бюрократические барьеры».

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