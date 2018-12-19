Демаскирует наши подлодки
Демаскирует наши подлодки

Какие проблемы испытывает подводный флот и противолодочная авиация России?

Подводный флот России является одним из ключевых инструментов стратегического сдерживания США. Наряду с ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) руководство нашей страны всегда уделяло повышенное внимание его развитию. Правда, СССР/РФ выступали в роли догоняющего по отношению к Соединённым Штатам, но об этом в нашей Отчизне никогда не было принято говорить.

Ключевое преимущество подводного флота — это скрытность. Если подлодку легко обнаружить, то никаких чудес от неё ждать не стоит. В критической ситуации она будет уничтожена, не успев продемонстрировать свои боевые возможности. Например, Россия является обладательницей ядерного подводного беспилотника «Посейдон» (Статус-6), но какой в нём смысл, если атомоход не сможет его применить в нужную минуту.

С развитием традиционных и нетрадиционных средств противолодочной разведки Запада (новейшая гидроакустика, лазеры, оптика, сканеры) перед нашей страной встала необходимость разработать перспективные атомные и неатомные субмарины, которые могли бы нивелировать возможности неприятеля по их обнаружению. Этому вопросу посвящена статья капитана 3-го ранга в запасе Максима Климова, опубликованная на сайте некоммерческого издания «Отвага».

Материал начинается с горьких слов о том, что командование ВМФ традиционно воздерживается от дискуссий, где приходится признавать превосходство разведки США, как будто в государстве продолжает действовать литерная статья УК о восхвалении американской военной техники. Сейчас другие времена, но и в демократической России процветает принцип «не надо расстраивать» командование и подчинённых, докладывая о реальном положении дел.

За положительную оценку зарубежного оружия и разговоры о недостатках своего можно легко попасть в неформальный список «агентов Госдепа» и «хулителей боевой славы» отечественной армии и оружия.

«Еретик» Климов справедливо указывает на необходимость объективного непредвзятого анализа стоящих перед подводниками проблем. По его мнению, только такой подход позволит определить техническое задание по строительству перспективных атомоходов. Однако множество критичных вопросов в РФ по-прежнему «давятся» и «лакируются» под красочными патриотическими лозунгами.

«Наши проблемы не в «технике», а в «организации», — нежелании объективно оценивать обстановку и принимать трудные, но необходимые решения. Патриотизм — это не «лакирование» и сокрытие «неприятной правды», а способность объективно видеть проблемы и обстановку, жёстко ставить и решать, в том числе «тяжёлые» вопросы обороноспособности страны», — пишет Климов.

На взгляд автора, при обсуждении проблем не всегда уместно выносить сор из избы, часть дискуссий должна проходить за закрытыми дверями. Однако беда современной России заключается в том, что на благоприятном информационном фоне ВМФ продолжает закупать несовременные образцы военной техники и вкладывать деньги в устаревшие и мертворожденные проекты.

Климов отмечает, что советский и российский подводный флот всегда испытывал проблемы с шумностью и отставал по малошумности от западных субмарин. Отечественные подводники достигали успеха в основном за счёт грамотных тактических действий и проявления «военной хитрости». Но сейчас ситуация стала намного сложнее. У автора вызывает большую тревогу появление в арсенале вероятного противника средств, которые «обеспечивают эффективное обнаружение даже полностью обесшумленных подлодок».

«Эффективность таких западных средств поиска как радиоэлектронная разведка усугублена для наших подлодок грубой конструкторской ошибкой — в погоне за сокращением числа отверстий в прочном корпусе (и выдвижных устройств) мы совместили на одной «мачте» РЛС и станцию радиотехнической разведки (РТР). В результате высокая радиолокационная заметность РЛС демаскирует наши подлодки (в том числе последнего поколения) и крайне затрудняет ведение РТР в зоне активного поиска авиации противника», — говорится в статье.

Сегодня на первый план, как полагает Климов, выходит малая гидролокационная заметность. В ряде случаев она является более приоритетной, чем малошумность. Для достижения необходимого эффекта важнейшее значение приобретают размеры, форма и конструкция корпуса перспективной подлодки, а также наличие у неё специальных поглощающих покрытий.

«Здесь же возникает вопрос архитектуры корпусов новых подлодок. Обычно о преимуществах однокорпусной конструкции говорят при рассмотрении вопросов малошумности. Однако эта проблема ещё более остро встает в условиях активной низкочастотной «подсветки» — когда не только резонируют лёгкие конструкции корпуса, а значительно увеличивается отражающая способность подлодки за счёт отражений от набора наружных (внешних) шпангоутов», — пишет Климов.

С сожалением капитан 3-го ранга констатирует, что российские средства противолодочной разведки заметно отстают от западных образцов. Причём отставание по гидроакустике, как считает Климов, носит «концептуальный характер». В частности, он указывает на слабую эффективность противолодочных вертолётов корвета проекта 20380 и фрегата проекта 22350. Причина в том, что опускаемая с винтокрылых машин гидроакустическая станция и гидроакустика кораблей «работают в абсолютно разных частотных диапазонах».

«С учётом состояния вопросов скрытности, гидроакустики и общей оперативной обстановки в большинстве тактических ситуаций бой будет начинаться с внезапной атаки на  нас», — пояснил Климов. Кроме того, автор обратил внимание на нехватку в России современных торпед и отсутствие необходимого количества учений с выполнением торпедных пусков. Данный вид оружия, по его мнению, сохранил огромное значение.

«Подчеркну — облик и эффективность оружия являются определяющими параметрами (наряду с вопросами скрытности) облика перспективных подводных лодок 5 поколения. Мы же, не имея удовлетворительных ответов ни по оружию, ни по вопросам скрытности уже «активно осваиваем бюджетные средства» на «проектирование лодок 5 поколения», — резюмировал автор.

Вряд ли такой «разгромный» материал мог бы появиться в федеральных СМИ или в издании, которое поддерживают спонсоры, связанные с государством. Между тем в этой «еретической» статье поднимаются крайне важные проблемы, разговор о которых способен заставить хотя бы часть экспертного сообщества или военно-политической элиты РФ более трезво взглянуть на состояние и перспективы подводного флота нашей страны.

Традиционным недостатком ВМФ остаётся отсутствие грамотной организации, что автоматически исключает правильную постановку задач. И по большому счёту эта проблема актуальна не только для флота, но и для всей армии и государственной системы РФ. Уж очень часто в нашей стране принимается масса весьма странных решений, за которые должностные лица очень редко несут ответственность.

Теги:
Места: Россия, США
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