Делегация одной из стран ООН «привезла» коронавирус на Генассамблею
Среди членов делегации Бразилии, которая приехала на 76-ю сессию Генассамблеи ООН, выявлен зараженный коронавирусом. Вся делегация отправилась на самоизоляцию. Об этом, не называя страну делегации» сообщил офис генсека ООН Антониу Гутерриша.
Офису генсека был направлен запрос, действительно ли бразильская делегация отправилась на самоизоляцию.
«Страна, о которой идет речь, подтвердила, что вся делегация решила уйти на самоизоляцию на 14 дней», - ответил офис.
Также офис Гутерриша подчеркнул, что сам генсек с зараженным не контактировал. Персонал ООН с инфицированным близких связей тоже не имел, передаёт «ТАСС».
Примечательно, что бразильская делегация приехала в штаб-квартиру ООН во главе с президентом Бразилии Жаира Болсонару. Он известен тем, что последовательно отрицает опасность коронавируса и до сих пор не привился. Во вторник он выступил на Генассамблее, а сразу после него трибуну занял президент США Джо Байден.