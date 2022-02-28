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Политика
Делегации Украины и РФ остались один на один после слов главы МИД Беларуси
28 февраля, 2022 14:17
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tg Раньше всех. Ну почти.
В Беларуси официально начались переговоры делегаций РФ и Украины. Представителей поприветствовал глава МИД Белоруссии Владимир Макей.
«Вы можете чувствовать себя в полной безопасности. Это наша святая обязанность» — заявил министр делегатам.
Минск надеется, что стороны смогут разрешить конфликт в ходе сегодняшних переговоров, добавил Макей.
После слов министра журналистов вывели из зала, встреча будет проходить в закрытом формате.
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