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Политика
Действия России и новые санкции против государства. Названы темы грядущего саммита в Брюсселе
23 мая, 2021 18:32
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Pixabay
На ближайшем саммите лидеры стран Евросоюза (ЕС) обсудят действия России и новые санкции против государства.
Об этом заявила заместитель главы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова.
По ее словам, организация будет требовать от России закончить «гибридные и кибернетические войны», поднимет вопрос о правах человека и ситуацию с Алексеем Навальным, рассмотрит выполнение Минских соглашений.
«Думаю, что на саммите также будет сказано о том, что ЕС хочет избежать конфронтации со своим близким соседом. Но тот, как это видно, решил себя вести как противник и не остается ничего иного, как реагировать на это», — сказала она.
Саммит лидеров стран Евросоюза пройдет в Брюсселе 24–25 мая, пишут «Народные новости».
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