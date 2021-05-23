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Действия России и новые санкции против государства. Названы темы грядущего саммита в Брюсселе

Сергей Михневич
23 мая, 2021 18:32
1 мин
Сергей Михневич
23 мая, 2021 18:32
1 мин
Pixabay
Pixabay

На ближайшем саммите лидеры стран Евросоюза (ЕС) обсудят действия России и новые санкции против государства.

Об этом заявила заместитель главы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова.

По ее словам, организация будет требовать от России закончить «гибридные и кибернетические войны», поднимет вопрос о правах человека и ситуацию с Алексеем Навальным, рассмотрит выполнение Минских соглашений.

«Думаю, что на саммите также будет сказано о том, что ЕС хочет избежать конфронтации со своим близким соседом. Но тот, как это видно, решил себя вести как противник и не остается ничего иного, как реагировать на это», — сказала она.

Саммит лидеров стран Евросоюза пройдет в Брюсселе 24–25 мая, пишут «Народные новости».

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