Действия России и новые санкции против государства. Названы темы грядущего саммита в Брюсселе

Политика

На ближайшем саммите лидеры стран Евросоюза (ЕС) обсудят действия России и новые санкции против государства.

Об этом заявила заместитель главы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова.

По ее словам, организация будет требовать от России закончить «гибридные и кибернетические войны», поднимет вопрос о правах человека и ситуацию с Алексеем Навальным, рассмотрит выполнение Минских соглашений.

«Думаю, что на саммите также будет сказано о том, что ЕС хочет избежать конфронтации со своим близким соседом. Но тот, как это видно, решил себя вести как противник и не остается ничего иного, как реагировать на это», — сказала она.

Саммит лидеров стран Евросоюза пройдет в Брюсселе 24–25 мая, пишут «Народные новости».