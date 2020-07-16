Давление США зашло слишком далеко и вызвало ответную реакцию в ФРГ

Политика

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В Германии возмутились новыми санкциями США в отношении строящегося «Северного потока - 2». Проект призван обеспечить прямую доставку газа из России в Германию и другие страны ЕС.

В отраслевом союзе страны назвали меры Соединенных Штатов попыткой шантажа. Представители сектора требуют от ЕС разработать способы реагирования на подобные меры.

В частности, Восточный комитет экономики ФРГ призвал Евросоюз создать механизм защиты компаний в случае расширения санкций США против газопровода, передает ТАСС.