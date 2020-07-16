По состоянию на 16 июля 10:30
Заболевших752 797
За последние сутки6 428
Выздоровело531 692
Умерло11 937
Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Политика
Новости Политика
Русская планета
Политика

Давление США зашло слишком далеко и вызвало ответную реакцию в ФРГ

Кирилл Савушкин
16 июля, 2020 15:43
1 мин
Photo
Flickr

В Германии возмутились новыми санкциями США в отношении строящегося «Северного потока - 2». Проект призван обеспечить прямую доставку газа из России в Германию и другие страны ЕС.

В отраслевом союзе страны назвали меры Соединенных Штатов попыткой шантажа. Представители сектора требуют от ЕС разработать способы реагирования на подобные меры.

В частности, Восточный комитет экономики ФРГ призвал Евросоюз создать механизм защиты компаний в случае расширения санкций США против газопровода, передает ТАСС.

темы
США
Россия
санкции
Северный поток-2
ФРГ
1 мин