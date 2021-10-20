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Политика
Давление со стороны Запада подтолкнуло Москву и Минск к принятию новой Военной доктрины
20 октября, 2021 14:06
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MOD Russia/via Globallookpress.com
Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о вынужденной подготовке новой Военной доктрины Союзного государства. К этому подтолкнули военные угрозы и давление со стороны Запада.
Документ готов и будет утвержден в ближайшее время, подчеркнул Шойгу. Подробности не разглашаются.
Шойгу заметил, что согласованная военная политика крайне необходима «в условиях возрастающих для Союзного государства угроз». Об этом пишет РИА Новости.
В сентябре Россия и Беларусь провели совместные учения «Запад-2021». Они прошли на пяти полигонах в республике и на девяти в РФ.
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