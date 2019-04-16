От Дарфура до государственного переворота

На фоне нестабильной обстановке в Судане крупные беспорядки вспыхнули в лагере беженцев Кальма в Дарфуре. Жертвами столкновений стали 11 человек. Эксперты опасаются дальнейшего роста народных волнений и очередного витка гражданской войны между Хартумом и Южным Суданом, который провозгласил независимость в 2011 году.

Борьба за равенство

В голове обывателя слово «Дарфур» прочно ассоциируется с масштабными боевыми действиями и резнёй гражданского населения. С 2003 года в этом регионе погибли около 300 тысяч мирных жителей, порядка трёх миллионов человек потеряли жильё и превратились в беженцев.

На сегодняшний день богатая нефтью земля Дарфура остаётся одним из самых неспокойных мест на Земле с зашкаливающим уровнем нищеты

Последствия гуманитарной катастрофы не преодолены до сих пор.

Дарфур расположен на западе Судана. Регион граничит с неблагополучными Чадом и Центральноафриканской республикой (ЦАР). Источником конфликта стали противоречия между арабским и чернокожим населением. Последнее обвиняло центральные власти в урезании гражданских и экономических прав.

Арабские племена, по мнению чернокожих, получали различные преференции в виде земельных участков, пастбищ и источников воды. Полезные ископаемые Дарфура осваивали зарубежные компании, а правительство не стремилось перераспределить нефтяную ренту в пользу коренного чернокожего населения.

В 2003 году наиболее радикальные силы чернокожих объединились в две вооружённые группировки «Движение за справедливость и равенство» и «Суданское освободительное движение». Против повстанцев выступили регулярные войска и отряды арабского ополчения «Джанджавид» («Конные стрелки»).

Перевес сил оказался на стороне властей. Арабы убивали не только мятежников, но и мирное чернокожее население

По данным правозащитников, мужчины превращались в рабов, а десятки тысяч женщин и несовершеннолетних девочек подверглись изнасилованию.

В 2004 году ООН учредила Международную комиссию по расследованию нарушения международного гуманитарного права и прав человека в Дарфуре. В 2005 году Совет Безопасности ввёл эмбарго на поставку оружия Судану.

В 2007 году Международный уголовный суд (МУС, находится под юрисдикцией ООН) обвинил в военных преступлениях бывшего главу МВД Судана Ахмеда Мухаммеда Харуна и лидера группировки «Джанджавид» Али Мухаммеда Али Абдель Рахмана (Али Кушайба).

В 2008 году инстанция выдала ордер на арест президента страны Омара аль-Башира (был свергнут военной хунтой 12 апреля 2019 года). Впервые в истории всемирная организация потребовала привлечь к ответственности действующего главу государства.

Хрупкий мир и риски для Москвы

Именно 2008 год считается во многом рубежным в Дарфурском конфликте. Тогдашний генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун был вынужден признать факт недостаточных усилий по урегулированию конфликта. В частности, всемирной организации не удалось развернуть на западе Судана необходимые миротворческие силы. К концу года в зоне конфликта находились 58% от полной численности — 123,7 тысячи голубых касок, 2,8 тысячи полицейских.

Основная причина заключалась в трудностях, связанных с переброской войск и грузов. Миротворцы ООН не справлялись с поставленными задачами из-за нехватки подходящего автотранспорта и обстрелов боевиков. Транспортные колонны всемирной организации с трудом преодолевали сложную пустынную местность и периодически подвергались нападениям банд, союзных, но слабо подконтрольных правительству.

Дарфурский конфликт и репрессии центральных властей спровоцировали рост сепаратистских настроений на юге страны, где проживает преимущественно чернокожее население

В частности, с 14 по 20 мая 2008 года между армией Хартума и повстанцами Южного Судана развернулись ожесточённые бои за город Абъей.

Обе стороны использовали танки, тяжёлую артиллерию, гранатомёты и миномёты. Фортуна вновь улыбнулась правительственным войскам, и победители сожгли практически полностью все жилые постройки в районе Абьей.

По отдельным источникам, порядка 65 тысяч человек среди мирного населения города Абъя и пригородов за трое суток было уничтожено

Однако под давлением ООН, Запада, ряда африканских и арабских государств мирный процесс в Судане всё же был запущен. 14 июля 2011 года в столице Катара Дохе было подписано базовое мирное соглашение между Хартумом и повстанцами Южного Судана. Ранее в Южном Судане прошёл референдум о независимости, а в день подписания мирного договора новое государство получило статус члена ООН.

Конфликт в Дарфуре едва не обернулся серьёзными проблемами для России. Москва не блокировала антисуданские резолюции ООН, но де-факто поддерживала Хартум. В 2008 году Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI), правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch уличили РФ в поставке оружия Судану, то есть нарушении эмбарго, введённого Советом Безопасности в 2005 году. Речь идёт о сумме в несколько десятков миллионов долларов.

14 ноября 2008 года министр обороны Судана Абдул Рахим Мохаммед проговорился, что Москва продала Хартуму 12 истребителей МиГ-29. «Рособоронэкспорт» опроверг заявления главы военного ведомства страны.

Однако, по данным зарубежных СМИ, поставки военной техники осуществлялись через посредников (в частности, белорусские организации)

Причина лояльного отношения Москвы к Хартуму заключается в стремлении осваивать богатые нефтью суданские земли. Правда, на этом поприще больше преуспел Китай, ставший ключевым инвестором в суданскую экономику. За минувшие десять товарооборот между Россией и Суданом вырос в несколько раз, однако существенных дивидендов от сотрудничества с Хартумом Москва так и не получила.