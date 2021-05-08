«Да, в стране беда». Депутат Рады Рабинович обратился к украинцам перед Днем победы:

Политика

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадим Рабинович в преддверии Дня Победы обратился к жителям Украины.

Политик выразил сожаление, что для Украины проблема фашизма остается актуальной и в стране продолжается пропаганда ненависти и искажение истории Великой Отечественной войны.

Политик отметил, что рано или поздно в стране удастся предотвратить попытки героизировать фашизм.

«Потому что наше стремление победить фашизм — оно сильнее!.. Да, в стране беда! <...> Но ведь мы помним, что после 1942-го и 1943-го годов наступил май 1945-го. И я уверен, что нынешних фашистов ждет их май 45-го», — сказал Рабинович.

Депутат считает, что среди украинцев 90% потомков тех, кто победил в ВОВ, а не тех, кто прислуживал фашистам, пишут РИА «Новости».