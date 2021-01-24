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В столице Грузии демонстранты призывают к отмене ограничений по коронавирусу

Сергей Михневич
24 января, 2021 16:45
1 мин
Сергей Михневич
24 января, 2021 16:45
1 мин
В столице Грузии демонстранты призывают к отмене ограничений по коронавирусу
Flickr.com

Сегодня, 23 января, в Тбилиси проходит митинг за снятие ограничительных мер, введенных в стране из-за пандемии коронавируса.

У Дома правительства собрались сторонники оппозиционных партий, которые считают, что правительство в первую очередь должно разрешить работу общественного транспорта, а затем снять и другие ограничения, так как социальное положение граждан с каждым днем ухудшается.

В случае, если власть не рассмотрит требования митингующих, участники акции обещают выходить на улицы регулярно, пока правительство Грузии их не услышит, пишет Интерфакс.

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