В столице Грузии демонстранты призывают к отмене ограничений по коронавирусу

Политика

Сегодня, 23 января, в Тбилиси проходит митинг за снятие ограничительных мер, введенных в стране из-за пандемии коронавируса.

У Дома правительства собрались сторонники оппозиционных партий, которые считают, что правительство в первую очередь должно разрешить работу общественного транспорта, а затем снять и другие ограничения, так как социальное положение граждан с каждым днем ухудшается.

В случае, если власть не рассмотрит требования митингующих, участники акции обещают выходить на улицы регулярно, пока правительство Грузии их не услышит, пишет Интерфакс.