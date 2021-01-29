ЧВК Вагнера пригласили спасти Гвинейский залив от пиратов

Политика

У берегов Нигерии действуют морские разбойники, которые нападают на проходящие мимо суда и беру в заложники членов экипажа. Издание «Ридус» взяло интервью у двух моряков и попыталось выяснить, как можно исправить эту ситуацию.

Авторы статьи привели статистику пиратских нападений в Гвинейском заливе за 2020 году:

«За минувший год там [в Западной Африке — прим. ред.] было зарегистрировано 97 нападений на проходящие суда, половина из которых произошла у побережья Нигерии. Пираты не только забирают грузы, но и берут в заложники членов экипажа: на Гвинейский залив приходится 95% случаев похищения моряков».

Упомянуты и конкретные случаи атак на танкеры и сухогрузы, в ходе которых были пленены граждане России.

В июле прошлого года бандиты атаковали шедший под флагом Либерии танкер Curacao Trader и захватили 13 членов российско-украинского экипажа. Спустя несколько месяцев пираты взяли в заложники двух россиян с рефрижераторного судна Water Phoenix, в том числе – его капитана. 30 ноября 2020 года с танкера Agisilaos был похищен еще один гражданин России.

Собеседники «Ридуса» подтвердили, что в нигерийских территориальных водах существуют серьезные проблемы с безопасностью. Местные власти не могут ничего им противопоставить.

«Береговая охрана [Нигерии – прим.] защитить их [суда в Гвинейском заливе – прим.] не в состоянии… У нее мало катеров, а на сигналы бедствия они реагируют слишком долго».

Опрошенные моряки разошлись в своих мнениях насчет способов решения вопроса. Один из них посчитал нужным усилить патрулирование Гвинейского залива и приставить к каждому судну вооруженную охрану. Другой – посоветовал правительству Нигерии решить проблему радикально и зачистить все побережье от баз пиратов. Для этого собеседник издания предложил обратиться нигерийским властям к услугам ЧВК Вагнера:

«…она [ЧВК Вагнера – прим.] отлично проявила себя в Сирии и успешно справилась с целой армией головорезов. Если они [сотрудники ЧВК – прим.] сумели победить ИГ, то для них не будет большой проблемой зачистить побережье от бандитов. У нефтеносной Нигерии есть деньги для найма российской компании. Тем более, что ее услуги стоят явно дешевле американских».

Сегодня Гвинейский залив остается одним из наиболее опасных мест для судоходства. Согласно статистике, Международного морского бюро (IMB), в других районах Мирового океана число пиратских нападений снижается, но у берегов Западной Африки оно только продолжает расти.