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ЧВК «Вагнер» пришла в Ливию за похищенными российскими социологами

Кирилл Голубев
19 октября, 2020 17:31
3 мин

Появление ЧВК «Вагнер» под Триполи в конце лета 2019 года связано с похищением в мае прошлого года в столице Ливии двух членов российской социологической миссии – руководителя группы ученых Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэфана. Об этом заявил в интервью изданию Al Djamahiriyaкоординатор Союза ливийских племен и городов запада Ливии шейх Фарадж Балак.

Балак напомнил, что в мае 2019 года российских граждан похитили боевики триполитанской группировки ар-Рада (входит в структуру МВД Правительства национального согласия Ливии) и поместили в собственную тюрьму группировки, находящуюся на территории аэропорта Митига. Установлена непосредственная причастность к похищению министра внутренних дел ПНС Фахти Башаги.

Буквально через несколько дней после похищения cФондом защиты национальных ценностей, по заданию которого социологи работали в Триполи, связался другой видный деятель ПНС, глава Высшего государственного совета Халед Мишри. Г-н Мишри – видный представитель «братьев-мусульман» (организация запрещена в РФ) и один из основателей партии «Справедливости и строительства» - легального крыла этой террористической организации в Ливии. В ходе переговоров с Фондом Халед Мишри потребовал встречи с высшим руководством РФ и признания Россией ПНС (статус которого сомнителен), а также обеспечения Триполи российским оружием. Запись этой беседы впоследствии была опубликована в арабских СМИ.

Попытку шантажа РФ со стороны ПНС Фарадж Балак посчитал явной ошибкой. По его словам, представитель «братьев-мусульман» не учел, что в ответ на шантаж Россия, как правило, отвечает асимметрично и жестко. Таким ответом, считает шейх, стало возможно появление в Ливии ЧВК «Вагнер», пришедшей за российским социологами. И пока граждане РФ не получат свободу, давление на ПНС будет только возрастать.

Можно также отметить, что высокопоставленные представители ПНС неоднократно пытались использовать информацию о присутствии в Ливии российской ЧВК в своих интересах. Так, например, в сентябре этого года глава Национальной нефтяной корпорации Ливии Мустафа Саналла объяснял свое нежелание возобновить поставки нефти с месторождения Шарара присутствием там «российских наемников», что, разумеется, оказалось неправдой. И сегодня поставки с этого месторождения уже называются одной из причин падения мировых цен на нефть.

темы
Ливия
Вагнер
Триполи
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