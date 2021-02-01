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Чтобы «скрыть нарушения» силовиков в городах отключали камеры вблизи от места протестов

Лилия Караева
1 февраля, 2021 18:15
2 мин
Лилия Караева
1 февраля, 2021 18:15
2 мин
Митинг в Санкт-Петербурге
Фото «Русской планеты»

В крупных городах России 31 января были отключены камеры видеонаблюдения во время несанкционированных митингов в поддержку оппозиционера Алексея Навального. На это обратило внимание «Общество защиты интернета».

По данным организации, в день протестов провайдеры получили требование от полиции отключить доступ к камерам. Как минимум в пяти городах ранее находившиеся в открытом доступе изображения с камер исчезли.

В Уфе не показывали камеры на маршруте протестной акции. В Липецке сайт с камерами не работал вовсе. Пропали камеры, находящиеся вблизи от места протестов в Астрахани и Бийске.

Исполнительный директор ОЗИ Михаил Климарев сказал изданию Znak.com: «Я пока не могу понять, для чего они их отключают... Единственный разумный вариант, который у меня есть, — это чтобы скрыть вероятные нарушения со стороны ОМОНа и Росгвардии».

Митинги за Навального прошли в России вторые выходные подряд. Как проходили протесты, сняли на видео корреспонденты «Русской планеты».

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