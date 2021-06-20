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Политика
Чтобы он был твёрд. Леонид Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей с Байденом
20 июня, 2021 18:50
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Olena Khudiakova/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский на предстоящей встрече с Джо Байденом должен проявить твердость и настойчивость.
Кроме того, он должен убедить американского лидера в том, что Вашингтону необходимо предпринять решительные шаги против России.
Об этом заявил первый президент Украины, а ныне глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кравчук.
«Думаю, что, наверное, уже после встречи Зеленского и Байдена все будет меняться», - заявил он.
Ранее сообщалось, что встреча Байдена и Зеленского запланирована на конец июля в Вашингтоне. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулеба, это будет официальный визит президента Украины в США с широкой повесткой переговоров, пишет РИА «Новости».
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