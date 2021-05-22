Чтобы не потерять рынок. У Google и Facebook появятся филиалы в России

Политика

В Совете федерации считают, что зарубежные IT-компании Google и Facebook откроют в России свои представительства, чтобы не потерять часть рынка. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

В Государственной думе сейчас готовится законопроект, который обяжет зарубежные интернет-компании с ежедневной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей открывать в России свои представительства.

По мнению авторов проекта, новый закон с будущего года обяжет компании удалять запрещенный контент. Сенатор уверен, что IT-гиганты выполнят требования властей России.

«Если они откажутся регистрироваться, то будут заблокированы и потеряют российский сегмент. Я не вижу смысла для этих корпораций терять огромную часть информационного рынка из-за глупой принципиальности», - поделился сенатор.

Аналогичный закон действует в Турции. Требования властей уже выполнили сервисы Instagram и Facebook, пишет ТАСС.