«Что за мужской секс?»: Владимир Жириновский заинтересовался заведением для геев
Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский поделился своим опытом посещения заведения для геев. О нём он рассказал в беседе с журналистом Олегом Кашиным.
В конце 90-х годов Жириновский ездил в США и посетил Нью-Йорк. Гуляя по городу он увидел вывеску, которая его заинтересовала. На ней было написано «Male sex» (досл. - Мужской секс).
«Думаю, что это такое? Пришёл в гостиницу, полистал словарь: «мужской секс». Думаю, что за мужской секс? И зашёл туда», - рассказал политик.
По его словам, внутри заведения были разные залы, в одном из них показывали порнографические фильмы, в другом показывали некое представление. По словам политика, на шоу он пробыл около получаса
«Они чем занимаются? Он входит голым, только в носках, и мастурбирует. Вот они и смотрят на это дело», - приводит комментарий политика Telegram-канал «Подъём».