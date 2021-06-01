Что не нравится Владимиру Путину в действиях Запада? Ответ в интервью Дмитрия Медведева
Россия не раскручивала «спираль конфронтации» с Западом и устала от противостояния. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«...Мы все устали от конфронтации. А кому это нравится? Никому это не нравится. И мне это не нравится. Уверен, и президенту это не нравится, и другим моим коллегам», - сказал политик в интервью «Коммерсанту».
Комментируя реакцию других стран на присоединение Крыма, Медведев отметил, что страны могли «повести себя гораздо более тонко, умно». Вместо этого они «все разрушили, сожгли дотла», считает зампредседателя Совбеза.
Нынешние отношения России и Запада оказались в состоянии хуже, чем в холодную войну, уверен Медведев. Он считает, что западные партнеры «слегка оборзели от своей мощи».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова уличила Запад во вмешательстве во внутренние дела российского государства.