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Что изменится в Конституции Беларуси? Самое интересное касается выборов президента

Лилия Караева
26 января, 2021 10:17
2 мин
Лилия Караева
26 января, 2021 10:17
2 мин
Александр Лукашенко
President.gov.by

СМИ узнали о предложениях по изменению Конституции Беларуси, в частности, касающихся выборов президента республики. В их разработке участвовал Белорусский институт стратегических исследований, идеи представят в феврале - на Всебелорусском народном собрании.

Предлагается отнести к компенеции Всебелорусского народного собрания право утверждать окончательные итоги голосования по выборам президента. Авторы идеи объясняют, что это обеспечит легитимность победителя.

Для повышения авторитета Центральной комиссии по проведению выборов предложено формировать ее следующим образом: треть Центризбиркома должен определять президент, еще треть - Палата представителей, треть - Совет Республики.

К выборам предложено допускать представителей только официально зарегистрированных партий, пишет Tut.by.

Среди инициатив есть идея ужесточить требования к кандидату в президенты: нельзя допускать, чтобы он имел гражданство или вид на жительство другой страны.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов обсуждать изменения в Конституцию в том числе с оппозицией, но только не с «предателями».

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выборы
Беларусь
Конституция
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