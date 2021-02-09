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ЧП: МЧС в Петербурге не смогло «потушить» вытоптанного Навального

Антон Мельников
9 февраля, 2021 18:25
1 мин
Антон Мельников
9 февраля, 2021 18:25
1 мин
«Русская планета» / Сергей Рыжик
«Русская планета» / Сергей Рыжик

В Санкт-Петербурге на замёрзшей реке Фонтанка кто-то вытоптал огромную надпись «Навальный».

Очевидцы сообщили, что на место приехали сотрудники МЧС и попытались смыть надпись водой из шланга. Об этом рассказала читательница «Бумаги».

По словам девушки, спасателям не хватило напора. На набережной появились машины полиции, после чего девушка удалилась из-за опасений быть задержанной.

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ТЕГИ
Алексей Навальный
Санкт-Петербург
МЧС
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