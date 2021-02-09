Политика

В Санкт-Петербурге на замёрзшей реке Фонтанка кто-то вытоптал огромную надпись «Навальный».

Очевидцы сообщили, что на место приехали сотрудники МЧС и попытались смыть надпись водой из шланга. Об этом рассказала читательница «Бумаги».

По словам девушки, спасателям не хватило напора. На набережной появились машины полиции, после чего девушка удалилась из-за опасений быть задержанной.