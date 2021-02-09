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Политика
ЧП: МЧС в Петербурге не смогло «потушить» вытоптанного Навального
9 февраля, 2021 18:25
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«Русская планета» / Сергей Рыжик
В Санкт-Петербурге на замёрзшей реке Фонтанка кто-то вытоптал огромную надпись «Навальный».
Очевидцы сообщили, что на место приехали сотрудники МЧС и попытались смыть надпись водой из шланга. Об этом рассказала читательница «Бумаги».
По словам девушки, спасателям не хватило напора. На набережной появились машины полиции, после чего девушка удалилась из-за опасений быть задержанной.
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