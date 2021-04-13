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Политика

Владимир Ефимов: Число реализованных столичных машино-мест выросло вдвое

Кирилл Голубев
13 апреля, 2021 13:02
2 мин
Кирилл Голубев
13 апреля, 2021 13:02
2 мин
Фото: pixabay.com

Москва регулярно выставляет на торги машино-места в различных округах. Только за первый квартал текущего года москвичи купили у столицы 327 машино-мест, рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В этом году в торгах на приобретение московских машино-мест приняли участие почти 2,4 тысячи человек, однако победителями аукционов стали только 327 человек – это в 2,4 раза больше прошлогодних показателей за такой же период.

«Больше всего объектов было реализовано на юго-западе – 296 машино-мест. Наибольшей популярностью традиционно пользовалась продажа без объявления цены, где участники сами назначают стоимость объектов – в этом году было реализовано 292 таких машино-места, а средняя стоимость квадратного метра составила около 21 тысячи рублей», – уточнил заместитель мэра.

Сейчас идёт заявочная кампания ещё на 300 объектов, а проведение торгов запланировано в апреле-мае. К электронным торгам на машино-места допускаются любые физические и юридические лица и индивидуальные предприниматели. Исключение составляют только государственные и муниципальные учреждения, в уставном капитале которых доля Российской Федерации превышает 25%, пояснил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Ознакомиться с характеристиками объектов, а также изучить лотовую документацию можно на Инвестиционном портале города Москвы в разделе «Для жителей», а также на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов.

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