Чиновников вот-вот начнут лишать «необъяснимых» денег на счетах в банках

Политика

Государственная дума в первом чтении одобрила законопроект об изъятии денежных средств со счетов чиновников в банке. Документ подразумевает, что государство через суд сможет взыскивать деньги со счетов, если сумма поступлений больше официального дохода за последние 3 года и не доказана законность получения средств.

На данный момент, в соответствии с действующими законами РФ, изымать в пользу государства у чиновников можно только ценные бумаги, недвижимость и транспорт, при отсутствии подтверждения законности владения. Рассматриваемый Госдумой законопроект распространит такую возможность и на денежные средства.

Проверкой законности владения суммами, которые превышают официальный доход, будут заниматься органы прокуратуры. На них же возложены полномочия обращаться в суд при выявлении нарушений, передает РИА «Новости».