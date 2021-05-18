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Чиновников вот-вот начнут лишать «необъяснимых» денег на счетах в банках

Антон Мельников
18 мая, 2021 17:07
1 мин
Антон Мельников
18 мая, 2021 17:07
1 мин
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Государственная дума в первом чтении одобрила законопроект об изъятии денежных средств со счетов чиновников в банке. Документ подразумевает, что государство через суд сможет взыскивать деньги со счетов, если сумма поступлений больше официального дохода за последние 3 года и не доказана законность получения средств.

На данный момент, в соответствии с действующими законами РФ, изымать в пользу государства у чиновников можно только ценные бумаги, недвижимость и транспорт, при отсутствии подтверждения законности владения. Рассматриваемый Госдумой законопроект распространит такую возможность и на денежные средства.

Проверкой законности владения суммами, которые превышают официальный доход, будут заниматься органы прокуратуры. На них же возложены полномочия обращаться в суд при выявлении нарушений, передает РИА «Новости».

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