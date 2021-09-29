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Политика
Чиновникам Беларуси усложнят въезд на территорию Евросоюза
29 сентября, 2021 14:04
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Евросоюз принял решение отказаться от упрощенного визового режима для чиновников из Беларуси. Такой шаг принят на фоне продолжающегося миграционного кризиса на границах республики.
Еврокомиссия пояснила, что заморозка соглашения об упрощенном визовом режиме не коснется простых граждан республики. Мера направленна только на правительственных чиновников и владельцев белорусских дипломатических паспортов.
Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон отметила, что таким образом ЕС отвечает на попытки Минска использовать нелегальных мигрантов как инструмент и дестабилизировать обстановку в Евросоюзе, передаёт Zerkalo.io.
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