Через год после «фальсифицированных выборов» евродепутаты захотели трибунала для Лукашенко
Евродепутаты на заседании в Страсбурге почти полтора часа обсуждали ситуацию в Беларуси и трибунал для президента республики Александра Лукашенко. В Европейском парламенте заявили, что режим «продолжает систематические попытки заглушить... независимые голоса».
Об этом в начале дебатов сказала еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон. По ее словам, «через год после фальсифицированных выборов обстановка в Беларуси остается плачевной».
Она указала численность политзаключенных в стране - это более 700 человек.
Выступавший от Европейской народной партии литовец Андрюс Кубилюс призвал вынести преступления Лукашенко на рассмотрение Международного уголовного суда. Он не единственный, кто хочет трибунала для белорусского лидера.
Идею поддержали депутаты из других фракций. Евродепутат из Германии Сергей Лагодинский заявил, что Лукашенко можно судить за пытки граждан. «Доказательства для этого имеются», - сказал он.
Инициировать судебный процесс по поводу действий Лукашенко предложил и польский депутат Витольд Ващиковский. Об этом пишет Deutsche Welle.
Ранее в Конгрессе США призвали учредить трибунал по преступлениям Лукашенко. Этому, в частности, предшествовали попытка вывезти из Токио белорусскую спортсменку Кристину Тимановскую, искусственно созданный миграционный кризис.