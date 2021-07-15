Новости – Политика
Политика
Через день после внезапного визита Лукашенко к Путину в Беларусь отправили важного военного чиновника
15 июля, 2021 12:31
1 мин
1 мин
President.gov.by
В Беларусь прибыл высокопоставленный военный чиновник из России. Речь идет о заместителе министра обороны Юнус-Беке Евкурове.
Визит состоялся спустя день после экстренной встречи президента Беларуси Александра Лукашенко с главой России Владимиром Путиным. Он носит рабочий характер, отметили в Минобороны республики.
Предыдущий приезд Евкурова состоялся в мае. Поводом стало обсуждение сотрудничества стран в сфере боевой подготовки.
Напомним, страны планируют провести совместные учения с 10 по 16 сентября. Они пройдут на территории РФ и Беларуси.
Обсудите на форуме:
Визит Юнус-Бека Евкурова в Беларусь может быть связан с визитом Александра Лукашенко в Россию 13 июля?
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку