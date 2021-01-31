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Политика
Челябинские силовики перешли к действиям и хватают молодых людей
31 января, 2021 09:52
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Flickr
Полиция Челябинска приступила к задержаниям учатсников акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального.
Задержанным говорят, что они проходят по ориентировке и сажают в автобусы. В их числе - координатор движения «Весна» Александр Кашеваров.
Как передает Znak.com, центр Челябинска полностью оцеплен, акция запланирована на 12.00.
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