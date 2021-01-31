Челябинские силовики перешли к действиям и хватают молодых людей

Политика

Полиция Челябинска приступила к задержаниям учатсников акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Задержанным говорят, что они проходят по ориентировке и сажают в автобусы. В их числе - координатор движения «Весна» Александр Кашеваров.

Как передает Znak.com, центр Челябинска полностью оцеплен, акция запланирована на 12.00.