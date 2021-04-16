«Человек для системы раб»: Навальному вновь угрожают смирительной рубашкой

Политика

Сотрудники покровской ИК-2 вновь пригрозили оппозиционеру Алексею Навальному принудительным кормлением в смирительной рубашке на фоне ухудшения состояния его здоровья.

«Вот сегодня утром надо мной стояла женщина-полковник и говорила: ваш анализ крови свидетельствует о серьезном ухудшении здоровья и риске. Если вы не откажетесь от голодовки, то мы готовы перейти к принудительному кормлению уже сейчас.



И дальше расписывала мне прелести принудительного кормления. Смирительная рубашка и прочие радости», — написал опоозиционер в своем Instagram.

В начале февраля суд, по требованию ФСИН, заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Оппозиционера отправили в ИК-2 во Владимирскую область, где состояние его здоровья стало стремительно ухудшаться. У Алексея начались боли в ногах и спине. Не получив необходимой медицинской помощи, семнадцать дней назад политик объявил голодовку.

Ранее «Русская планета» рассказывала, что происходит с соратниками Навального, пока он находится в колонии.