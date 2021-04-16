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Политика

«Человек для системы раб»: Навальному вновь угрожают смирительной рубашкой

Анастасия Красильникова
16 апреля, 2021 15:40
2 мин
Анастасия Красильникова
16 апреля, 2021 15:40
2 мин
Фото: navalny/Instagram
Фото

Сотрудники покровской ИК-2 вновь пригрозили оппозиционеру Алексею Навальному принудительным кормлением в смирительной рубашке на фоне ухудшения состояния его здоровья.

«Вот сегодня утром надо мной стояла женщина-полковник и говорила: ваш анализ крови свидетельствует о серьезном ухудшении здоровья и риске. Если вы не откажетесь от голодовки, то мы готовы перейти к принудительному кормлению уже сейчас.

И дальше расписывала мне прелести принудительного кормления. Смирительная рубашка и прочие радости», — написал опоозиционер в своем Instagram.

В начале февраля суд, по требованию ФСИН, заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Оппозиционера отправили в ИК-2 во Владимирскую область, где состояние его здоровья стало стремительно ухудшаться. У Алексея начались боли в ногах и спине. Не получив необходимой медицинской помощи, семнадцать дней назад политик объявил голодовку.

Ранее «Русская планета» рассказывала, что происходит с соратниками Навального, пока он находится в колонии.

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ТЕГИ
Алексей Навальный
Протесты
ИК
Голодовка
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