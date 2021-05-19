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Чего ожидать от встречи президентов России и США рассказали в Совфеде и предупредили о «ловушке»

Антон Мельников
19 мая, 2021 18:11
1 мин
Антон Мельников
19 мая, 2021 18:11
1 мин
Federation Council of Russia/via Globallookpress.com
Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Первая очная встреча президента РФ Владимира Путина с коллегой из США Джо Байденом может стать отправной точкой для возобновления отношений между странами по ряду вопросов. Тем не менее, ожидать от неё значительных результатов не стоит. Об этом заявил вице-спикер Совета федерации РФ Константин Косачев.

«Я бы хотел предостеречь от ловушки завышенных ожиданий (по поводу встречи двух президентов – прим.)», - сообщил он.

По мнению парламентария, первая встреча глав двух стран не принесет никаких «революций» в российско-американских отношениях.

Саму возможность встречи Косачев оценил положительно и отметил, что она может стать «правильным шагом в нужном направлении», чтобы достичь возобновления взаимодействия «по всем линиям», передаёт РИА «Новости».

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