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Политика

Чеченский министр: Недовольные словами Кадырова о Нурмагомедове - провокаторы

Сергей Михневич
16 мая, 2021 09:20
2 мин
Сергей Михневич
16 мая, 2021 09:20
2 мин
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Чечне прокомментировали высказывания президента республики Рамзана Кадырова. Ранее он назвал российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова «проектом UFC» и предложил ему провести поединок с представителями бойцовского клуба «Ахмат».

«Рамзан Ахматович Кадыров является самым спортивным политиком России. К тому же это человек, который внёс огромный вклад в развитие спорта, в частности смешанных единоборств, во всей стране, в том числе и в Республике Дагестан. Практически любое его высказывание вызывает широкий общественный резонанс. Разумеется, бывают случаи, когда за счёт упоминания его имени многие пытаются раскрутиться, при этом вводя свою аудиторию в заблуждение путём вырывания слов из контекста, подмены понятий и т.д.

Чтобы увидеть отрицательный смысл в словах Рамзана Кадырова о политике UFC и карьере Хабиба Нурмагомедова, нужно быть либо невеждой, либо провокатором», - сказал министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. На его счету 29 побед в 29 поединках, пишет «Лента.ру».

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Чечня
Кадыров
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