«Чай!» Путин пять лет не расстается со своей кружкой-термосом
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Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Неужели только заметили?

Первым, вроде бы, о кружке-термосе Путина на G20 написал Евгений Кафельников. Потом понеслась лавина злого троллинга. Да это и троллингом назвать нельзя. Просто метание калом макак. Прославленный теннисист, похоже, устал следить за своей дочкой-наркоманкой. И стал следить за Путиным. Злые люди написали, что у него «мячами башка отбита». На деле, человек созависимый. Что у него Путина в самом деле в термосе? Может, допинг или наркотики?

Вопрос на самом деле закономерный, потому как бразильский лидер Жаир Болсонару вез 39 килограммов кокаина. Их нашли в аэропорту Севильи, где самолет приземлился на дозаправку. Может, и у Путина в термосе что-то такое забористое...? Созависимый отец дочери-наркоманки интересуется.


«Чай!» - прокомментировал пресс-секретарь Песков. Чай особенный. Его очень любит Путин. Мне сразу вспомнился Аль Пачино, который в свое время заявил:

Многих смущает дым моих сигарет. Говорят, что это марихуана. Но я курю ароматические травы. Просто особенные травы. 


Пять лет назад эту кружку-термос заметили на пресс-конференции Путина, написали о ней. Он так и перемещается с конференции на конференцию с любимой кружкой. 
Я так подозреваю, чаи у него с алтайскими травками, где он любит отдыхать, и, конечно, китайские. То, что человек, не пьет вредную газировку, как Дональд Трамп, а свой хороший чай - говорит о хорошем вкусе. И заботится человек о здоровье.


На таких саммитах и конференциях чай обычно отвратительный. Кофе ничего из автомата. А чай ужасный. Ну и потом, вы рожи эти на фотографии видели? Такие в лицо улыбнуться, а нож в спину всадят. И подсыпать могут что-нибудь. Думаю, без рекомендаций ФСО не обошлось. Сейчас все везде всех травят. Гайдара в свое время отравили. Брата Ким Чен Ына. Многих. 


Я бы посоветовал всем завести свою кружку-термос и пить хороший тонизирующий чай. А не газировку. Хотя мне сложно отказаться от кофе и Пепси - страшная зараза, которой я себя травлю. Мне бы силу воли, как у Путина, чтобы пить чай, играть по ночам в хоккей, и учиться в свободное время играть на гармошке (ну ладно - на аккордеоне), чтобы президента Аргентины, красивую женщину, склеить при случае, но я так не могу. Пепси и книжка или киношка - вот мой отдых на сегодняшний день. Хотя чай с медом тоже пью. Но мне лень искать хороший чай. Из пакетиков - всякую бурду.

Автор: Андрей Егоров. RovegoSteb Channel,Telegram

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

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