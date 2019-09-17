Частные военные компании. От наемника до убийцы

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК выступил за создание «частной охранной компании», которая могла бы заниматься защитой российских активов за рубежом. По словам топ-менеджера, сейчас активы «Ростеха» в Венесуэле оберегают некие «местные охранные компании, никакого отношения к России не имеющие».

«Думаю, что нужна (российская ЧВК. — РП). Потому что у нас таких объектов много. К сожалению, мы иногда сталкиваемся с проблемами. Ну и настоящую безопасность обеспечить местные не всегда могут. Поэтому, конечно, если бы это была какая-то наша российская компания, было бы намного лучше», — сказал Чемезов

Он рассказал, что «Ростех» постоянно нанимает ЧВК для сопровождения морских грузов и не стал скрывать, что потребность госкорпорации в услугах частных военных/охранных компаний достаточно большая. В то же время Чемезов подчеркнул, что не собирается участвовать в создании подобной структуры.

Правовой вакуум

Заявление главы «Ростеха» вновь всколыхнули в России дискуссию о необходимости создания ЧВК, в задачи которой вошла бы функция охраны отечественных предприятий и другого разнообразного имущества за рубежом. По информации источников РП, российские корпорации нанимают либо западные ЧВК (чаще всего британские, реже — французские), либо «местный сброд на свой страх и риск».

При этом мало, кто знает, что в РФ зарегистрированы организации, которые могут заниматься охраной предприятий, сопровождением грузов, разминированием местности и зданий. Например, это «частные военные консалтинговые компании» «РСБ-Групп» и Moran Security Group.

Как утверждает в интервью RT основатель «РСБ-Групп» офицер запаса Олег Криницын, «военный консалтинг» в России находится в «сером» правовом вакууме. Законодательство РФ не позволяет им работать с российским государством и бизнесом.

Услугами этих квазиЧВК активно пользуются зарубежные страны. Основные клиенты расположены в Юго-Восточной Азии, в Африке и на Ближнем Востоке. Судя по всему, «РСБ-Групп» и Moran Security Group зарабатывают неплохие деньги, но служат, по сути, интересам других государств

Единственной частной военной компанией, которая работает с российским государством и бизнесом, является так называемая ЧВК «Вагнер» — нелегальное вооружённое формирование (ВФ) под руководством подполковника запаса ГРУ Дмитрия Уткина. «Вагнеру» приписывают участие в боях в Донбассе (СБУ неоднократно публиковало перехват переговоров Уткина с командующими ВС РФ) и в Сирии. В арабской республике бойцы ЧВК обеспечивали в основном безопасность прохождения колонн и проводили штурмовые операции.

Согласно распространённой в СМИ информации, ЧВК принадлежит петербургскому предпринимателю Иосифу Пригожину, который построил свою бизнес-империю на оказании различных хозяйственных услуг (включая поставку продовольствия) российской армии. В либеральных кругах Пригожин получил прозвище «кремлёвский повар»

Минобороны и другие официальные ведомства по понятным причинам не комментируют существование «Вагнера». Между тем эта военная компания выполняет большую часть функций, присущим «классическим» западным ЧВК с единственной поправкой на нелегальный характер деятельности.

Легализация частных военных компаний обсуждается в России с начала 2000-х годов. В поддержку принятия соответствующих правовых актов публично выступил Владимир Путин. Это произошло в 2012 году, но воз и ныне там. Законопроекты о частной военной деятельности неоднократно вносились в Госдуму, но каждый раз признавались «сырыми» и клались потом под сукно.

Пропагандистская ловушка

Легализации ЧВК в России препятствует несколько обстоятельств. К сожалению, в нашей стране не сложилась культура адекватного восприятия деятельности ЧВК. Виной тому — поливание фекалиями западных военных компаний, особенно в период войны в Ираке.

Федеральные СМИ без конца муссируют инцидент с беспорядочной стрельбой сотрудников американской Blackwater (сейчас — Academi), который произошёл в Багдаде на площади Нисур 16 сентября 2007 года. В тот день погибли 17 граждан Ирака, ранения получили 20 человек.

Причиной массового убийства стала неразбериха между иракскими полицейскими и конвоем, который сопровождал отряд Blackwater. Американцы приняли перегородивших дорогу стражей порядка за боевиков (они часто переодевались в полицейскую форму) и подумали, что попали в засаду

Важно подчеркнуть, что власти США в итоге встали на сторону иракских властей. В октябре 2007 года американский парламент запретил ЧВК действовать на территории Ирака. Спустя несколько лет после долгих разбирательств суд Соединённых Штатов сурово осудил четверых сотрудников ЧВК. Одного бойца приговорили к пожизненному заключению, а трёх других — к 30 годам тюрьмы.

Инцидент на площади Нисур послужил хорошим уроком для США. Американские ЧВК стали более серьёзно относится к координации передвижения с местными силовыми органами и не открывали огонь в густонаселённых пунктах. С тех пор не было зафиксировано ни одного инцидента ранения или гибели гражданских от пуль бойцов ЧВК.

Однако работа американцев над ошибками осталась в тени внимания российских СМИ. На сотрудников всех западных ЧВК повесили ярлык «кровожадных наёмников», которые не соблюдают уголовное право и не считаются с жертвами среди гражданских.

Логично, что после такой промывки мозгов, а потом легализации ЧВК в РФ российский обыватель может задать вопрос: «Если все ЧВК плохие и ни за что не отвечают, то почему российские военные компании будут лучше? Значит, на Западе — наёмники и убийцы, а у нас — кто?»

В результате наше государство попало в пропагандистскую ловушку, которую само же и создало. Если сейчас деятельность ЧВК будет легализована или Минобороны признает факт существования «Вагнера», западные и так называемые отечественные либеральные СМИ не упустят возможность рассказать о «злодеяниях» бойцов Уткина в Восточной Украине и Сирии.

Предосудительное отношение к «наёмникам» наверняка существует в консервативной части военной верхушки РФ. Осмелимся предположить, что многочисленное число высокопоставленных генералов признаёт только официальные регулярные вооружённые силы. В их представлении незаконные ВФ (в том числе ополчение) — это «расходный материал», которому не нужно давать никаких социальных гарантий

Эта непозволительная русская надменность в очередной раз проявилась в инциденте с расстрелом колонны «Вагнера» в районе Дейр-эз-Зора в феврале 2018 года. Несмотря на многочисленные свидетельства о десятках погибших и раненных россиян, наши власти продолжили руководствоваться принципом «ихтамнет».

Кому невыгодна легализация?

Впрочем, существует немало других причин, из-за которых деятельность ЧВК остаётся в «сером правовом вакууме». Одна из них — это, конечно же, деньги. Тому же «Вагнеру» придётся конкурировать с упоминавшимися выше «РСБ-Групп» и Moran Security Group. Регулирование рынка ЧВК — ключевой вопрос, который, надо признать, не обговаривается подробно в положенных под думское сукно законопроектах.

Невыгодна легализация ЧВК министерству обороны, Росгвардии и другим силовым ведомствам. После принятия соответствующего закона они неизбежно понесут кадровые потери. Зарплата офицера несопоставимо ниже денежного довольствия сотрудника частной военной компании. К тому же в ЧВК нет военной бюрократии, чинопочитательства и других глупостей, которые отравляют желание служить в войсках

Однако все эти объективные препятствия руководство РФ должно обязательно преодолеть. И чем раньше оно это сделает, тем лучше. Отсутствие в руках государства такого инструмента как легальные ЧВК лишает Россию важных конкурентных преимуществ. Унизительно, что отечественные корпорации платят миллионы долларов западным военным компаниям или «местному сброду», который, скорее всего, разбежится, столкнувшись с серьёзной угрозой.