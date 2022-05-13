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Политика
Часовая беседа Пентагона с Минобороны РФ оказалась бесполезной
13 мая, 2022 21:27
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Первые с начала военной кампании РФ в Украине телефонные переговоры глав Минобороны США и Минобороны РФ никаких ощутимых результатов не принесли. При этом глава Пентагона Ллойд Остин и Сергей Шойгу общались около часа. Об этом агентству Reuters на условиях анонимности рассказал посвященный представитель американского военного ведомства.
По данным издания, разговор «длился около часа, но не решил никаких конкретных вопросов и не привел к прямым изменениям в том, что русские делают в Украине».
Собеседник издания охарактеризовал тон беседы как формальный.
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