Бьющиеся в истерике оппозиционеры не хотят верить, что МГИК отказал в регистрации не только либералам

О желании участвовать предвыборной гонке заявило более 400 человек, но первый этап прошли только 290 желающих. Из них 57 претендентов не были зарегистрированы. По словам либералов, «пролетели» только представители оппозиции, но факты говорят об обратном. Большинство незарегистрированных кандидатов не являются либерально настроенными.

Если человек собирается участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца, то он должен собрать 3% подписей от общего количества жителей своего округа. Ставить подписи за кандидатов имеют право только те, кто прописан в том или ином округе и достиг совершеннолетия. По мнению политологов, проходной порог велик, но он нужен, чтобы избавиться от кандидатов, которые участвуют в выборах только ради пиара.

В среднем каждый желающий стать кандидатом в МГД должен сдать около 5 000 подписей. Сделать это удалось не всем. Наиболее «скандальным» оказался 43-й округ. Через неделю после подачи документов из гонки выбыла известная общественница и фаворит этого округа Анна Федермессер. Свой отказ она объяснила жестким психологическим давлением.

Давил на нее, в частности, Алексей Навальный. По его словам, Федермессер решила участвовать назло кандидату от его штаба Любови Соболь. На самом деле женщина заявляла о желании участвовать в выборах еще в сентябре прошлого года.

Другая участница предвыборной гонки, Наталия Елисеева, не была зарегистрирована, потому что не прошла барьер в 3%. Ей не хватило несколько сотен подписей. Примечательно, что Навальный и Соболь заявили, что Елисеева – кандидат от мэрии Москвы, поэтому ей «нарисуют» необходимое количество подписей. Но, как мы видим, не нарисовала.

Участники от других округов восприняли отказ от регистрации более спокойно. Например, выдвиженец от 38-го округа Дмитрий Мариничев не смог заручиться поддержкой москвичей.

Претендент от «Единой России» по 35-му округу Лайшев Ренат является действующим депутатом Мосгордумы. Несмотря на это, он не собрал необходимые 3% подписей. Конкурентом Лайшева стал соратник Навального Владимир Милов, который даже не сдал подписи в избирком.

При этом «Единая Россия» в данном случае не воспользовалась привилегией и отправила своих кандидатов собирать подписи, как и остальные. Поэтому заявления Навального и других о том, что представители партии пользуются административными ресурсами, абсурдны.

Примечательно, что его кандидат говорил о поддержке своей кандидатуры 10 000 избирателями. 5 июля он внезапно пропал и не сдал подписи, заявив, что большая часть его подписных листов оказалась «грязной».

Спокойно заявили о том, что их не зарегистрировали неудаче «гудковец» Павел Ярилин, бывший соратник Навального блогер Виталий Серуканов и член партии «Яблоко» Юлия Щербакова.

Очевидно, что после первого этапа предвыборной гонке выбыли участники разной политической направленности: оппозиционеры, члены «Единой России», самовыдвиженцы. Поэтому заявлять о связи партий и успешным сбором подписей не приходится.

Интересные случаи произошли с теми, кто сдал 5 000 подписей. По словам соратника Навального Леонида Волкова, успех оппозиционных выдвиженцев станет чудом. Чудо произошло: 19 самовыдвиженцев принесли в избирком столицы свои подписные листы.

Среди этих подписей многие оказались бракованными. Браком считаются не только неправильно заполненные подписные листы, но и те скандальные случаи, когда использовались данные умерших людей. Например, среди подписей за Любовь Соболь оказалось имя Лилии Симанковой, экс-секретаря арбатского избиркома. Женщина умерла до того, как ее «автограф» попал к юристу ФБК. «Мертвые души» встречались и в подписях за Дмитрия Гудкова.

По словам политологов, наличие «мертвых душ» в подписях говорит о том, что кандидат не побрезговал махинациями. Примечательно, но в избиркоме не отказывают участникам с такими подписями. Главным основанием для отказа является более 10% брака в подписях.

Поэтому на выборы могут не попасть 57 желающих. Среди них есть и члены различных партий, и самовыдвиженцы, а не только «навальнисты» и прочие либеральные кандидаты. Например, Александр Босых, который раскрыл фабрику поддельных подписей за Гудкова, не прошел проверку подписей. Несмотря на то, что оппозиция называла его «провластным» кандидатом.

В 25-м округе участниками оказались несколько однофамильцев: Александр и Сергей Власовы, а также два Сергея Смирнова. Они называли друг друга «спойлерами» и обвиняли в работе на «Единую Россию». Зарегистрирован был только один кандидат – Сергей Смирнов. Он представляет партию «Гражданская Сила».

Другая история с однофамилицей произошла в 28-м округе. Ирине Собяниной отказали в регистрации. Она попыталась оспорить решение избиркома, но безуспешно. При этом ее тоже считали «провластным» кандидатом. Поводом для подобных мыслей стала фамилия женщины.

Другие из незарегистрированных 57 выдвиженцев сейчас законно оспаривают решение избиркома. У некоторых есть шанс на успех. Например, у Марии Коледы, которая работала волонтером на Донбассе, или у музыканта Сергея Троицкого. Процент брака в их подписях ненамного превысил 10%.

Но оппозиционные кандидаты решили пойти в обход закона. Они понимают, что количество брака в их подписных листах исчисляется тысячами подписей. Поэтому случайности тут сразу можно исключить.

Трудности со сбором подписей испытывали все. Но только соратники Навального больше внимания уделяли пиару, а не общению с людьми. Так, Валерия Касамара смогла зарегистрироваться в качестве кандидата в депутаты МГД. Даже Илья Яшин подтвердил подлинность ее подписей, хотя ранее именно он травил ее в Сети.

Некоторые представители Навального и Гудкова тоже прошли на выборы. Это, к примеру, Дмитрий Клочков и Роман Юнеман, хотя о них в медиаресурсах блогера не писали. Причина регистрации – реальная работа с избирателями без скандалов, жалоб и митингов.

Поэтому стать зарегистрированным участником выборов может каждый кандидат. Для этого надо заниматься делом, а не пытаться пиариться на старых заслугах или поднимать нелепый хайп. Для того чтобы исключить таких кандидатов, и работает муниципальный барьер.