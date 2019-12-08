Бунт лукавых иждивенцев

Белорусы во главе со своим лидером хотят продолжать жить за наш счёт. Россия доходчиво объясняет, что союз со страной и народом, которые дают фору представительницам древнейшей профессии по части лёгкости поведения и невыполнения взятых на себя обязательств, ей не нужен даром.

Ещё в XIX веке, в своём «Дневнике писателя», классик Ф.М. Достоевский писал:

«Не было у России и никогда не будет больших ненавистников, завистников и врагов, чем окружающие её племена»

Ровно год назад российский премьер Дмитрий Медведев дал понять, что безвозвратные многомиллиардные кредиты и дармовые ресурсы в самом ближайшем будущем могут резко снизить количество строящихся на российские деньги в Белоруссии коттеджей для высшего чиновничества, ледовых дворцов, где белорусский президент играет в хоккей, и амбициозных мероприятий по привлечению за российский счёт европейской аудитории.

Прозвучали слова «более углублённая интеграция». И появился на свет Договор о создании союзного государства — краеугольный камень хорошей жизни белорусов за российский счёт. Когда он подписывался (20 лет назад) безнадёжно больной Ельцин и Лукашенко договорились о создании в обозримом будущем «всего единого».

Единой валюты

Единого суда

Единой таможни

Единого парламента

Договор оказался выгоден исключительно белорусской стороне, которая из года в год методично клянчила, а потом и хамски требовала всевозможных преференций, не желая сдавать ни грамма суверенитета и не поддерживая Россию в болезненных и важных для неё вопросах внешней политики – признания независимости Южной Осетии и возвращённого домой Крыма.

Планировалось, что общей валютой станет российский рубль, который, согласно положениям договора, должен был оказаться единственным платёжным средством на территории сопредельных государств ещё 1 января 2005 года. Причины, по которым этого не случилось, очевидны. Требующий равноправия Лукашенко захотел иметь свой эмиссионный центр в Минске, чего по понятным причинам авантюристу сделать не дали.

После этого с белорусской стороны зазвучало нытьё о том, что единая валюта — это потеря суверенитета. И что за зарплатой в Кремль никто ездить не будет.

Суверенитет Белоруссии — это фата-моргана. Его никогда не было. И, если оценить возможности этой страны обеспечивать себя самостоятельно за счёт выпуска сходящих с конвейера ущербных МАЗов и тракторов «Беларус», которые сегодня не хотят брать даже в России, то совершенно очевидно – никогда не будет

28 лет своей так называемой «независимости» Беларусь является дотационным субъектом Российской Федерации, что позволяло руководству страны кропотливо выстроить свою систему координат, совершенно отличную от той, которая принята во всём цивилизованном мире.

Белоруссия — государство с несменяемым лидером, который упрочил свою власть на десятилетия за счёт физической ликвидации оппонентов, системной фальсификации выборов. Последняя в Европа страна смертных приговоров, которые выносятся как по решению суда, так и без него (исполняясь руками бойцов спецподразделений – эскадронов смерти).

Искусно играя на имперских амбициях нового российского руководства, Лукашенко пел народные белорусские песни о любви к России, но не спешил двигаться в направлении интеграции в части единой денежно-кредитной, валютной, налоговой и ценовой политики, выработки единых правил конкуренции и защиты прав потребителей, объединения транспортных и энергетических систем, таможенно-тарифной политики в отношении третьих стран, ценообразования и т.д.

Всё, что смог сделать белорусский лидер, это перепродавать поступающие в Белоруссию российские нефтегазовые ресурсы Западу, а в Россию, которая ввела контрсанкции против западных стран, гнать в РФ «белорусские омары и креветки»

Союзное государство предполагало и совершенно другую систему органов власти. Планировалось создание Высшего Государственного Совета, председатель которого, словно генсек времён СССР, взял бы на себя бразды правления страной.

Ещё в 2007 году все думали, что этим человеком станет Владимир Путин, который вполне мог бы в этом случае избежать ухода на позиции премьер-министра в 2008-м, Так как государственное образование после провозглашения конституционного акта, было бы совершенно новым.

Ну, а Лукашенко? По договору каждое из государств-участников сохраняло бы за собой все атрибуты государственности. Гимны, флаги, членство в ООН, президентские «членовозы» и полномочия у каждого «вождя» были бы свои

Но… кто ж знает, когда и в какой момент может отпасть в них необходимость, если «садишься играть в шашки» с таким чекистом, как Путин?

Лукашенко был уготован пост главы союзного парламента, то есть, «заведомо вторая роль» в новом государственном образовании, согласиться на которую он не мог.

На правах второго человека в союзном государстве Александр Григорьевич вполне мог бы быть изобличён, как человек, отдававший команды на физическое устранение оппонентов, фальсифицировавший выборы, подминавший в своей белорусской вотчине конституцию под себя

Недавняя истерика Лукашенко более чем понятна:

«На хрена нам нужен такой Союз?»

Действительно, Союз, в котором Александр Григорьевич, узурпировавший власть на своём клочке земли и мечтавший сменить Ельцина на посту «царя Всея Руси и Беларуси», будет мало-помалу терять свою власть и окажется в следственном изоляторе вместе со всей своей сворой, причастной к репрессиям в 90-е, 00-е, 2010-е, ему совершенно не нужен.

Но и выход из Союза не так прост, как кажется. Дело в том, что он не избавляет от выполнения обязательств, принятых на себя странами-участниками. Всё как в песне у Владимира Высоцкого:

«Счётчик щёлкает, и всё равно — в конце пути придётся рассчитаться!»

Как? А вот это другой вопрос. Согласно опросам, жители Витебской и Могилёвской областей Белоруссии, ближайших к России, спят и видят себя в составе Российской Федерации.

А велико ли количество противников интеграции? Вчера набралось аж 730 человек!

Дело в том, что после присоединения Крыма, Лукашенко стал лидером не только той части общества, которая поддерживает его режим, но и белорусских националистов, славных потомков «коллаборантов» времён Второй мировой, которые, дай им волю, начнут оперативно выдавливать (а может, и вырезать) проживающих в Белоруссии русских. Лозунг: «Лучше уж на троне Саня, чем на танке русский Ваня!» был поднят на щиты ещё в 2014 году.

Вчера, когда Александр Лукашенко и Владимир Путин собрались в Сочи для того, чтобы «поработать над картами углублённой интеграции», белорусские власти, которые обычно отправляли в автозаки и на «сутки» участников любого несанкционированного митинга, благодушно взирали на несколько сот человек, которые вышли на улицы Минска, обвиняя Россию в попытке оккупации.

«Перекормили»

«Ты беги, москаль проклятый, с белорусской нашей хаты, ты беги аж до Кремля – меньше будет москаля».

«Если ты знаешь, что в этой хате заначует москаль – сожги эту хату, если хлеб с этой нивы пойдёт москалю – уничтожь её».

«Это не интеграция! Это оккупация!»

Таковы лозунги вчерашних демонстрантов.

Участники акции жгли российские флаги и рвали портреты Путина, а из радиостанций работающих в форме и в штатском сотрудников спецслужб неслось:

«Работаем максимально культурно… Не задерживаем… Работаем максимально корректно»

Единственным задержанным на этой акции, устроенной властями Белоруссии, спевшимися с марионеточной оппозицией, был человек опрометчиво крикнувший: «Россия вперёд!». Его жестоко избили и передали милиции.

В этот день «ведения переговоров по вопросу интеграции» в Сочи, Александру Григорьевичу, было крайне важно продемонстрировать «народные настроения».

Дескать, смотрите, до чего вы довели людей своим нежеланием и дальше финансировать братскую Белоруссию, напоминающую, как прозорливо сказал когда-то Владимир Жириновский сына, страдающего дебилизмом — берущего деньги у отца и сразу же после этого смачно плюющего ему в лицо

Посиделки в Сочи между Путиным и Лукашенко, требовавшим «равных условий» с Россией в Союзном государстве закономерно кончились ничем.

Нет, и не может быть никаких «равных условий», между страной, потенциальным банкротом с плановой экономикой, валюта которой на фоне текущих событий начала плавное скольжение в пропасть.



Нет, и не может быть никаких равных условий между тобой и банком, где ты взял займы, кредиты, ипотеки на строительство своих «потёмкинских деревень», и теперь не хочешь ни отрабатывать, ни отдавать.

Россия давным-давно создала исключительные условия для белорусов, 1 млн которых (1/10 часть всего населения страны) работает на территории России, не нуждаясь ни в каких специальных разрешениях, видах на жительство и РВП. Россия давным-давно (весьма опрометчиво, кстати) влила миллиарды в белорусскую экономику – колосс на глиняных ногах, не получив в ответ ничего, но обретя потенциальную возможность быть обвинённой в финансировании преступного режима, когда «всё тайное станет явным».

А пока что настал «час Х», когда в двери должника стучат «коллекторы», интересующиеся сроками и формой возврата займов. Закрытый кредитно-ресурсный краник, установленные «цены как для Германии» на энергоносители поставят Белоруссию в непростое положение.

В периоды кризисов рационально настроенные белорусы отчётливо демонстрировали, что готовы поступиться всеми «идеологическими плюшками», включая суверенитет, но никогда не готовы расстаться с тем уровнем жизни, который – худо-бедно – имеют.

Откроет ли Белоруссии братские объятия Запад? Вольёт ли, как Россия, в безнадёжную белорусскую экономику миллиарды? ЕС со скрипом бюджетирует страны Балтии и Украину, оплачивая их лояльность. Окормлять Страну Смертных Приговоров, где ценятся права и свободы только одного человека и только одной семьи, они будут навряд ли

Значит, пора вспомнить сказанные когда-то Путиным слова:

«Добро пожаловать в Российскую Федерацию!».