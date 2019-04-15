Буксующее импортозамещение

В первом квартале текущего года российская армия получила свыше 500 новых и около 50 отремонтированных единиц вооружения. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу на Едином дне военной приёмки, который прошёл 12 апреля на Фрунзенской набережной. В частности, войска получили один береговой ракетный комплекс «Бастион», 13 самолётов, 31 вертолёт (Ми-28, Ми-35М и Ми-8), 48 крылатых ракет «Калибр», 540 автомобилей.

В докладе замминистра обороны Алексея Криворучко говорится, что в рамках Гособоронзаказа (ГОЗ) в Сухопутные войска и ВДВ были поставлены 498 новых и 42 отремонтированных автомобиля, 20 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, 187 новых и 53 отремонтированных единиц техники связи, 9 тысяч единиц носимого вооружения и экипировки, более 4,3 тыс. средств десантирования.

На первый взгляд приведённые выше цифры впечатляют. К тому же в первом квартале 2019 года российская армия начала отказываться от АК-74М в пользу более совершенного АК-12. С 2019 по 2021 годы концерн «Калашников» должен выпустить свыше 112 тысяч единиц нового автомата для Вооружённых сил. На дне военной приёмки руководители оборонных предприятий отчитались о производстве вертолётов, авиационных и морских средств поражения.

Фото: Минобороны

Однако за докладами об успехах скрывается достаточно печальная картина, связанная с сокращением ГОЗ. Об урезании расходов на армию говорились неоднократно с 2016 года. Но серьёзные негативные последствия оборонно-промышленный комплекс (ОПК) ощутил в 2018 году.

Согласно недавно опубликованным данным Росстата, производство высокотехнологичной продукции (ракет, самолётов, вертолётов, беспилотников, спутников, в том числе военного назначения) в РФ рухнуло на 13,5%. При этом в предыдущие годы авиакосмический сектор России уверенно рос: в 2014 году на 9%, в 2015 году — на 19,6%, в 2016 году — 9,8%, в 2017 году — на 8,9%.

За январь-февраль 2019 года производство летательных аппаратов в РФ обвалилось на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Итоговая цифра за текущий год может оказаться катастрофической, но вряд ли подобные проблемы будут обсуждаться публично. Последние годы дискуссии о перевооружении и обороноспособности нашей страны должны непременно заканчиваться шапкозакидательскими выводами.

Драйверами падения производства высокотехнологичной продукции, помимо сокращения ГОЗ, стали западные санкции. Это ещё одна полузапрещённая в России тема для публичного обсуждения. Наша страна по-прежнему очень сильно зависит от импортной электронно-компонентной базы, сложных материалов и двигателей.

В частности, из-за дефицита отечественных композитов был как минимум на два года отложен запуск серийного производства ближнемагистрального лайнера МС-21. Это самолёт должен вытеснить с внутреннего рынка аналоги от Boeing и Airbus, которые, кстати, с охотой продолжают скупать российские перевозчики. Двигатель для отечественной машины (ПД-14) пока также не готов. Первые образцы будут летать на американских PW1400G.

Невозможно обойти стороной тот факт, что зачастую власти скрывают вал проблем, связанных с санкциями. Например, композитное крыло МС-21 было гордостью отечественной промышленности. Его создание преподносилось как небывалый успех. Однако в январе 2019 года газета «Коммерсант» сообщила, что ряд компонентов для композитов, использовавшихся для крыла и части киля, Россия получала из США и Японии.

Фото: Правительство РФ

Невольно возникает вопрос: сколько ещё подобных сюрпризов ожидают нашу страну? Несколько лет назад в СМИ появились публикации о том, что в конструкции истребителя пятого поколения Су-57 (бывший ПАК ФА) также использовались иностранные материалы. Между инженерами стояла дилемма — заменять их на металл, либо разрабатывать отечественные аналоги.

Учитывая, что серийное производство Су-57 (как и МС-21) постоянно откладывается, версия о давлении санкционного режима выглядит вполне правдоподобно.

Как сообщил источник РП в ОПК, серьёзные трудности Россия испытывает в сфере производства большинства летательных аппаратов. Правда, основная причина, по его мнению, заключается в невыполнимости программы импортозамещения на 100%. А именно эту задачу перед правительством, Минобороны и промышленностью поставил президент.

«Ни одна страна в мире, даже США и Китай, не способна замкнуть на своей территории производство всех необходимых материалов, агрегатов и систем. Конечно, можно достичь определённой планки по ряду направлений или полностью избавиться от необходимости кооперации с зарубежными предприятиями. На мой взгляд, в России нет чёткого понимания того, как оптимально распределить ресурсы: где можно закрыть глаза на зависимость от за рубежа, а где — нет», — пояснил собеседник нашего издания.

Исключением является только военная техника. У Минобороны, как отметил источник, действует чёткое правило — никаких комплектующих из стран-членов НАТО. Эта задача должна выполняться беспрекословно. Однако отечественная промышленность не способна удовлетворить все запросы военных. По этой причине Россия закупает электронику, материалы и двигатели у Южной Кореи и Китая.

«Например, в Азии для нужд ВМФ стали закупать морские дизеля, чтобы заменить западные двигатели. При этом наши предприятия могут с течением времени создать вполне достойный агрегат. Но тут встаёт вопрос о целесообразности вложений. Причина в том, что серия кораблей или другой техники, как правило, маленькая, а ГОЗ на флот сокращается. И лучших времён придётся ждать очень долго. То есть можно создать хороший дизель, но расходы на этот проект в итоге не окупятся, если его, конечно, не продавать за рубеж», — сообщил источник.

Собеседник РП считает, что российскому руководству необходимо создать условия для кардинального улучшения экспортных показателей. В противном случае высокотехнологичную промышленность России ожидает режим, близкий к изоляции. Больше всего, как прогнозирует источник, может пострадать производство спутников.

«Сейчас присутствие в космосе имеет колоссальное значение для экономики и обороны страны. На мой взгляд, приоритетом для России должно стать именно производство спутников. Всё остальное не столь критично. Отечественные аппараты заметно уступают по качеству американским и европейским аналогам (объём и скорость передачи данных, слабая оптика). При этом Россия достаточно сильно зависит от зарубежных комплектующих. Битва за космос имеет ключевое значение для безопасности нашей страны, и проигрывать её недопустимо», — подытожил источник РП.