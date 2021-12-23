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Политика
Будут ли в России прививать вообще всех? Президент дал ответ на пресс-конференции
23 декабря, 2021 12:37
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Petersburg viewers Zamir Usmanov/Global Look Press
Президент России Владимир Путин заявил, что уровень вакцинации от коронавируса «недостаточный». Нужно достичь показателя в 80% - сейчас коллективный иммунитет составляет 59,4%.
Путин рассказал, что первую прививку сделали около 70 миллионов человек, два укола получили 70 с небольшим миллионов.
«Этого недостаточно, нам нужен коллективный иммунитет где-то под 80%», - заявил президент.
Трансляция пресс-конференции идет на YouTube. Путин рассказал, что в некоторых странах говорят о необходимости достичь коллективный иммунитет на уровне 90-95%.
Россия планирует достичь показателя в 80% в конце первого - начале второго квартала 2022 года.
Сегодняшняя пресс-конференция - 17-я по счету. В ней участвуют 507 журналистов.
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