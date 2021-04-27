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Русская планета
Политика

«Будем действовать асимметрично»: МИД обвинил Вашингтон в нежелании восстанавливать отношения

Антон Мельников
27 апреля, 2021 19:39
3 мин
Антон Мельников
27 апреля, 2021 19:39
3 мин
MFA Russia/via Globallookpress.com
MFA Russia/via Globallookpress.com

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва предлагала Вашингтону разрешить дипломатический конфликт между Россией и США. Американская сторона на это не согласилась. Об этом глава МИД рассказал в ходе интервью журналистам РИА «Новости».

По словам Лаврова, российско-американские отношения можно было бы вернуть к норме, если бы это зависело только от России. Он пояснил, что Москва предпринимала попытки исправить ситуацию, сразу после того, как в США прошла инаугурация президента Джо Байдена.

«Я упоминал об этом (госсекретарю США Энтони -прим.) Блинкену. Не навязываясь, - рассказал министр. - Просто сказал, что очевидным шагом для того, чтобы мы могли нормально работать, стало бы обнуление всего того, что начал Барак Обама, когда за пару недель до ухода с поста президента, хлопая дверью, срывая раздражение, арестовал российскую собственность, нарушая все Венские конвенции, выгнал российских дипломатов».

Лавров отметил, что его беседа с госсекретарем США вышла «доброжелательной, спокойной, прагматичной». Кроме того, российский министр обратил внимание, что российская сторона выступает за возобновление контактов и поиск взаимовыгодных решений с Вашингтоном.

Потом, по словам главы МИД, «пошла цепная реакция». Россия долгое время не реагировала на действия уходящей администрации Обамы. Ожидалось, что ситуация изменится с приходом к власти Дональда Трампа и его команды, но этого не произошло.

Лавров заявил, что нынешняя администрация США «продолжает по этой наклонной плоскости скользить.

При этом в ходе первых переговоров Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным первый уверял, что Штаты собираются провести серьезный анализ отношений и надеется, что после этой беседы многое станет понятным.

»Но итогом этого разговора стали новые санкции, на которые мы вынуждены были ответить уже не просто зеркально, а как многократно предупреждали — что мы, в конце концов, будем действовать асимметрично», - заявил Лавров.

Он пояснил, что действия России в том числе будут касаться «существенного диспаритета в количестве дипломатов и других сотрудников, которые работают в американских дипломатических миссиях в России, превышая количество наших дипломатов в США», передаёт РИА «Новости».

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