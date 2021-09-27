«Будь я проклят»: Джо Байден прокомментировал итоги парламентских выборов в Германии
Президент Соединенных Штатов Америки прокомментировал победу Социально-демократической партии Германии (СДПГ) на выборах в бундестаг фразой «Будь я проклят».
Лидер Штатов, проведший выходные в своей загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде, не знал, кто, по прогнозам, победит на выборах в Германии, пока не вернулся в Вашингтон.
Напомним, воскресные выборы прошли в период напряженных отношений между Германией и США, и, как отмечают политические эксперты, следующему правительству Германии придется тесно сотрудничать с администрацией Байдена, если обе стороны хотят сгладить острые углы.
Проблемы заключаются в том, что буквально накануне США, Австралия и Великобритания внезапно договорились сотрудничать в оборонной сфере, кроме того, Германия и Штаты переживают сложные времена после вывода войск из Афганистана, также между странами отсутствует долгосрочное решение по прекращению тарифов.
Помимо всего прочего, США не разрешили европейским путешественникам въезжать в страну этим летом, несмотря на то, что ЕС открыл свои двери для посетителей из США в июне. «Вишенкой» на торте является «Северный поток - 2», поскольку США выступает против сделки Германии с Россией в этом вопросе, передает CNBS.