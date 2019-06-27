Броня крепка, и танки наши быстры
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Броня крепка, и танки наши быстры

Военно-технический форум «Армия-2019»: фоторепортаж «Русской Планеты»

В Подмосковье вот уже в пятый раз проходит международный военно-технический форум «Армия-2019». В конгрессно-выставочном центре «Патриот», а также на аэродроме «Кубинка» и полигоне «Алабино» прошли показательные демонстрации возможностей новейшей российской военной техники. В рамках форума проходят также научно-деловые программы, участие в которых приняли представители свыше 76 государств мира.

Как сообщают организаторы, общее количество гостей и участников за два дня составило почти 125 тысяч человек.

С завтрашнего дня посетить выставочный центр «Патриот» могут все желающие. Для посещения открыты военно-исторический комплекс «Партизанская деревня», Центр военно-тактических игр, Многофункциональный огневой центр, Музейная площадка №1, а также филиал Парка – «Центральный музей бронетанкового вооружения и техники».

Гости смогут также более детально ознакомиться с выставочными экспозициями, посетить демонстрационные площадки полигона «Алабино» и аэродрома «Кубинка», где можно будет посмотреть динамическую программу с участием новейших российских танков, а также понаблюдать за выступлением пилотных групп «Стрижи», «Беркуты» и «Русские Витязи».

Как прошли первые два дня работы форума - смотрите в фоторепортаже «Русской Планеты».

Министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров и члены делегации.

Форум «Армия-2019» проходит с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Московской области. По предварительным оценкам, участие в форуме на территории РФ примут более 1,5 тыс. предприятий и организаций, которые представят свыше 27 тыс. образцов продукции и технологий.

Фото: Сергей Рыжик, Елена Горбачева / «Русская Планета»

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