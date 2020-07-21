Британское правительство провалило расследование о вмешательстве России в Брексит

Политика

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Комитет по разведке и безопасности парламента Великобритании опубликовал доклад о расследовании вмешательства России в референдум по поводу выхода Великобритании из Евросоюза. В отчете говорится, что как такового расследования о российском вмешательстве не было.

Члены Комитета по разведке и безопасности парламента Великобритании в своем отчете обвинили министров в том, что они сознательно избегали вопросов и подробного изучения возможного участия России. В документе утверждается, что министры не искали «свидетельств вмешательства в демократические процессы» страны. Также министры не разрешили проведение ретроспективного расследования референдума 2016 года.

Таким образом, группа британских законодателей посчитала, что Правительство Великобритании не провело должного расследования по поводу вмешательства России в референдум по Брекситу, передает South China Morning Post.