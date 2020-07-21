По состоянию на 21 июля 10:45
Заболевших783 328
За последние сутки5 842
Выздоровело562 384
Умерло12 580
Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Политика
Новости Политика
Русская планета
Политика

Британское правительство провалило расследование о вмешательстве России в Брексит

Антон Мельников
21 июля, 2020 19:19
1 мин
ы
Pxabay

Комитет по разведке и безопасности парламента Великобритании опубликовал доклад о расследовании вмешательства России в референдум по поводу выхода Великобритании из Евросоюза. В отчете говорится, что как такового расследования о российском вмешательстве не было.

Члены Комитета по разведке и безопасности парламента Великобритании в своем отчете обвинили министров в том, что они сознательно избегали вопросов и подробного изучения возможного участия России. В документе утверждается, что министры не искали «свидетельств вмешательства в демократические процессы» страны. Также министры не разрешили проведение ретроспективного расследования референдума 2016 года.

Таким образом, группа британских законодателей посчитала, что Правительство Великобритании не провело должного расследования по поводу вмешательства России в референдум по Брекситу, передает South China Morning Post.

темы
Великобритания
Брексит
Евросоюз
расследование
1 мин