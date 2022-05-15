Новости – Политика
Политика
Британский МИД предлагает создать мировой НАТО
15 мая, 2022 16:20
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IMAGO/Janine Schmitz
Министр иностранных дел Англии Лиз Трасс высказалась об инициативе создания глобального альянса НАТО.
О своем решении политик рассказала на недавней встрече глав МИД и членов НАТО в Берлине.
По словам Трасс, мировому сообществу прежде всего стоит сконцентрироваться на создании глобального альянса, так как это сможет гарантировать евроатлантическую безопасность и поддержать спокойную обстановку в индо-тихоокеанском регионе.
Также британский дипломат заявила, что считает предоставление Украине вооружения первым достойном проявлением глобальной политики НАТО.
«Мы бок о бок сотрудничаем со всеми странами альянса ради того, чтобы Украине все-таки было поставлено вооружение по последним стандартам НАТО», – добавила Трасс.
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